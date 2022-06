Nothing Phone (1), ufficiale il processore: sarà Snapdragon 778G+

Tra i vari telefoni in arrivo, uno di quelli che stuzzica maggiormente la curiosità degli utenti è senza dubbio il Nothing Phone (1), il primo smartphone del nuovo brand fondato dall’ex OnePlus Carl Pei. Non a caso, nelle scorse settimane sono aumentate a dismisura le indiscrezioni riguardanti questo nuovo dispositivo.

Qualche ora fa il sito WinFuture ha pubblicato una nuova immagine di Nothing Phone (1), che ci consente di dare una prima occhiata al modello nero del nuovo telefono.

Ma non è tutto, perché Nothing ha anche confermato ufficialmente a Input Mag il chip che andrà ad alimentare il suo primo smartphone: si tratta del Qualcomm Snapdragon 778G+, una versione personalizzata del noto processore 778G di fascia media che può disporre della ricarica wireless e anche della capacità di ricarica wireless inversa. Qualcomm avrebbe aggiunto queste due funzionalità esclusivamente per Nothing: un modo per mostrare la propria fiducia per il primo passo del brand nel settore degli smartphone.

Le prestazioni di questo chip sono identiche a quelle di altri prodotti di fascia media che lo utilizzano: il processore dispone infatti di una CPU a otto core con quattro core A78 ad alte prestazioni e quattro core A66 di efficienza, con una GPU Adreno 652L e un modem X53 5G.

Il fondatore di Nothing, Carl Pei, ritiene che i telefoni abbiano già raggiunto “prestazioni sufficientemente buone” per le attività quotidiane. Snapdragon 778G+ sembra essere anche più efficiente dal punto di vista energetico, garantendo un prolungamento della durata della batteria.

Nothing dovrebbe svelare ufficialmente il dispositivo tra circa due settimane, ovvero il 12 luglio. Al momento sembra che il telefono venga venduto ad un prezzo inferiore ai 500 euro. Arriverà in due versioni, una da 8/128 GB e una da 12/256 GB: dovrebbe inoltre avere due fotocamere sul retro, una wide e una ultra-wide. Lo smartphone dovrebbe essere equipaggiato con una batteria da 4.500 mAh e supportare velocità di ricarica fino a 45 W tramite cavo, oltre alla ricarica wireless.

