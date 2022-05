Nothing Phone 1, il primo telefono del brand di Carl Pei sarà trasparente

A marzo di quest’anno l’ex co-fondatore di OnePlus, Carl Pei, ha annunciato quello che tutti ci aspettavamo: il suo nuovo brand, Nothing, avrebbe lanciato ufficialmente uno smartphone Android entro quest’anno. Tuttavia, a parte il nome del dispositivo, Pei non ha svelato molti dettagli su questo dispositivo (anzi).

Tuttavia, nel corso del tempo sono comparsi diversi riferimenti sul web. Pei e il designer principale di Nothing, Tom Howard, hanno rilasciato un’intervista a Wallpaper per parlare del processo di progettazione del Nothing Phone 1. Durante l’intervista, il team ha rivelato alcuni dettagli cruciali sul dispositivo.

Innanzitutto, come previsto, il primo telefono del brand avrà un design trasparente. Ciò significa che il telefono corrisponderà sul piano estetico all’unico altro prodotto hardware di Nothing, vale a dire gli auricolari Nothing Ear 1.

“Uno dei problemi che abbiamo riscontrato con il settore tecnologico è che nessuno ha un modo coerente di progettare i prodotti, fatta eccezione per Apple. Fin dall’inizio abbiamo lavorato per avere un nostro linguaggio di design molto distinto e iconico”, ha detto l’ex OnePlus a Wallpaper.

Tom Howard sottolinea quanto sia complicato creare uno smartphone trasparente che appaia comunque credibile. “Ci sono oltre 400 componenti in uno smartphone, assemblati a strati”, dice Howard, che evidenzia come il riposizionamento delle parti aggiunga ovviamente difficoltà alla creazione del telefono.

Uno di questi aspetti, spiega Howard, è la bobina di ricarica wireless. Questo non significa necessariamente che il Nothing Phone 1 avrà la ricarica wireless, ma è comunque interessante che Howard lo abbia sottolineato durante l’intervista. Tuttavia, non è irragionevole supporre che il primo telefono del nuovo brand abbia questa funzione.

Al momento non è ancora trapelata nessuna nuova foto del Nothing Phone 1, a parte uno schizzo che mostra uno schema di progettazione iniziale di ciò che l’azienda ha in mente per questo prodotto. Il lancio del dispositivo è previsto per quest’estate: tocca aspettare un altro po’.

Fonte Android Authority