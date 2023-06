Nothing Phone (1), sconto strepitoso: la maxi offerta su Amazon

Entro l’estate Nothing annuncerà il suo secondo telefono, quel Phone (2) che sta già trapelando in molte indiscrezioni. Gli aspetti estetici e le specifiche tecniche del prodotto stanno emergendo nei vari ‘leak’, stuzzicando molto i fan del brand creato dall’ex OnePlus Carl Pei. In attesa di conoscere tutto sul Nothing Phone (2), gli appassionati continuano ad acquistare il primo telefono del brand, il Nothing Phone (1), anch’esso dotato di aspetti molto interessanti.

La bella notizia di queste ultime ore è che il Nothing Phone (1) viene proposto sul sito di Amazon ad un prezzo davvero eccezionale. Invece dei 499 euro del prezzo di partenza, infatti, il dispositivo viene venduto a 379,99 euro, consentendo agli utenti di risparmiare circa 120 euro sull’acquisto. Lo sconto del 24% ha già catalizzato l’attenzione di molti fan di Nothing che non vogliono lasciarsi scappare l’occasione di assicurarsi questo telefono ad un prezzo così conveniente.

Il device si presenta con un display OLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Il processore Snapdragon 778G+ di Qualcomm alimenta questo prodotto, che può contare su 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Venendo invece al comparto foto, sul retro troviamo due fotocamere (un sensore principale da 50 MP e un ultra grandangolare sempre da 50 MP), mentre sul davanti Nothing ha posizionato un sensore da 16 MP.

La batteria che equipaggia questo telefono è da 4.500 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 33 W, oltre alla ricarica wireless Qi da 15 W e alla ricarica inversa da 5 W. Presenti anche la certificazione IP53, che garantisce la resistenza all’acqua del Phone (1), il supporto 5G e il lettore d’impronte integrato nello schermo.