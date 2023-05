Nothing Phone (1), prezzo super su Amazon: risparmi 120 euro

Nothing, il brand fondato dall’ex OnePlus Carl Pei, sta lavorando al suo secondo telefono, il Nothing Phone (2). Stando a quanto trapelato nei giorni scorsi, il device dovrebbe arrivare sul mercato entro questa estate e potrà contare sull’ottimo processore Snapdragon 8+ Gen 1.

I fan del nuovo brand non vedono l’ora di poter toccare con mano il nuovo prodotto, anche perché il predecessore, Nothing Phone (1), ha riscosso molto consenso tra gli utenti. Non a caso il primo prodotto dell’azienda fondata da Carl Pei continua a registrare buoni numeri in termini di vendite.

La buona notizia è che proprio in queste ore il dispositivo è in vendita sul sito di Amazon ad un prezzo fortemente scontato. Il Nothing Phone (1) viene infatti venduto a 379,99 euro invece dei 499 euro del prezzo di partenza. Grazie a questo sconto del 24% gli utenti possono quindi risparmiare 120 euro sull’acquisto di questo telefono. Dato che si tratta di un’offerta a tempo limitato conviene affrettarsi e recarsi subito sulla pagina dedicata per non perdere questa grossa occasione.

Il Nothing Phone (1) è un telefono che si presenta con un display OLED da 6,55 pollici Full HD+ con frequenza di aggiornamento da 120 Hz e supporto HDR10+. Ad alimentare questo smartphone troviamo l’ottimo processore Snapdragon 778G+ di Qualcomm, accompagnato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Sul retro Nothing ha posizionato due fotocamere, entrambe da 50 MP, mentre sul davanti troviamo una fotocamera da 16 MP. Infine, la batteria da 4.500 mAh riesce a garantire un’autonomia elevata al prodotto, che oltretutto si ricarica molto velocemente con la tecnologia da 33W.