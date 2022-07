Nothing Phone (1), ecco i prezzi: quanto costerà il nuovo smartphone?

Alla fine l’ex OnePlus Carl Pei è riuscito nel suo ambizioso obiettivo. Dopo aver fondato il nuovo brand Nothing, lanciando lo scorso anno il primo prodotto del nuovo marchio (gli auricolari Nothing Ear 1), Pei ha mantenuto le promesse anche in merito al primo smartphone della nuova azienda.

Tra gli smartphone più gettonati del momento c’è proprio il Nothing Phone (1), interessato da una serie di indiscrezioni nelle ultime settimane che ci hanno permesso di scoprire molti dettagli sia dal punto di vista del design che in merito alle specifiche tecniche. Dato che si tratta di un dispositivo tecnologico trasparente progettato in modo piuttosto artigianale, con specifiche di fascia medio-alta, il prezzo non può che essere accessibile.

Il prezzo del Nothing Phone (1) era trapelato in India non molto tempo fa, come ricordano di certo gli appassionati di smartphone. Ora, però, grazie ad Amazon Germania veniamo a conoscenza di quello che dovrebbe essere il prezzo del nuovo telefono in Europa: ci sono buone notizie, soprattutto per i primi fan che si sono registrati per prenderne uno tramite il sistema di invito di Nothing.

Amazon ha capito il suo errore e ha ovviamente cancellato ogni riferimento al prezzo, ma ormai era già troppo tardi. Il Nothing Phone (1) arriverà sul mercato al prezzo di 469,99 euro per il modello con 8 GB di RAM e 128 GB di storage, mentre la versione di fascia alta da 12 GB/256 GB costerà 549,99 euro. In mezzo ci sarà un’altra variante, quella con 8 GB di RAM e 256 GB di storage, che costerà invece 499,99 euro.

Nothing Phone (1) dovrebbe essere alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 778G+ e dovrebbe anche disporre di un display da 6,6″ con refresh rate a 120 Hz. Sul retro dovremmo trovare una doppia fotocamera, con un sensore principale da 50 MP e un sensore secondario ultrawide da 16 MP.

Stando a quanto trapelato su Amazon, il primo telefono del nuovo brand di Carl Pei dovrebbe essere rilasciato sul mercato nel prossimo autunno: la data di lancio ufficiale del telefono è il 12 luglio, ma evidentemente per l’acquisto bisognerà attendere ancora.

Fonte Phone Arena