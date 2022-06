Nothing Phone (1), il brand mostra il telefono: quando sarà ufficiale?

All’inizio di questo mese Nothing, la nuova società del co-fondatore di OnePlus Carl Pei, ha rivelato la data in cui verrà annunciato ufficialmente il primo smartphone della storia del brand, che prende il nome di Nothing Phone (1).

Proprio come fa OnePlus con i suoi dispositivi in ​​arrivo, anche Nothing ha cercato di creare un certo hype intorno al suo primo dispositivo, rilasciando alcuni piccoli teaser negli ultimi giorni. Uno di questi è quello che sta catalizzando maggiormente le attenzioni degli utenti, caratterizzato da due graziosi pappagalli seduti sopra il Nothing Phone (1), appena visibile.

Ora Nothing ha deciso di fare un passo ancora più significativo, rivelando l’intero lato posteriore del Nothing Phone (1) in tutto il suo splendore.

La prima cosa che si può apprezzare è senza dubbio la sensazione nostalgica che emerge dal design del primo telefono di Nothing, ma l’occhio cade subito su un altro importante aspetto. Come promesso, infatti, il retro del device è completamente trasparente e si può vedere cosa c’è sotto: tuttavia, tutte le parti del telefono sono ben nascoste dietro i pannelli strutturati.

L’immagine conferma che il Nothing Phone (1) verrà fornito con la ricarica wireless, dato che c’è una bobina apposita che il brand ha voluto posizionare proprio nel mezzo.

Si può facilmente individuare anche il sistema a doppia fotocamera con cui verrà fornito il nuovo telefono, che si adatta perfettamente al prezzo previsto del device, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 500 dollari. Chiaramente sul mercato ci sono telefoni in questa fascia di prezzo che vengono forniti con più di due fotocamere, ma va tenuto conto che la maggior parte delle volte l’intero sistema o almeno uno dei due sensori presenta un livello qualitativo piuttosto scadente.

Il Nothing Phone (1) sarà annunciato il 12 luglio 2022, pertanto manca meno di un mese prima di poter vedere per intero il primo telefono della storia del brand.

Fonte Phone Arena