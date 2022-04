Nothing Phone 1 compare nel teaser: oggi altre novità sul telefono?

All’inizio di questo mese, dopo una serie di indiscrezioni, il nuovo brand Nothing ha finalmente annunciato che molto presto avrebbe lanciato il suo primo smartphone, pur non fornendo dettagli sulle caratteristiche tecniche ed estetiche di questo dispositivo. Tutto ciò che sapevamo, fino ad oggi, era il nome scelto dal nuovo marchio fondato dall’ex CEO di OnePlus, Carl Pei: il nuovo telefono si chiama infatti Nothing Phone 1.

Ora, dopo qualche settimana, l’azienda di Carl Pei si è convinta a pubblicare su Twitter un’immagine della parte inferiore del telefono. Sempre nel tweet, Nothing afferma che nella giornata di oggi verrà fatto un annuncio che potrebbe riguardare proprio il suo primo smartphone. Tuttavia, come fa giustamente notare anche Android Authority, oggi è 1 aprile: vedremo nelle prossime ore se quello di Nothing sarà solo un “pesce d’aprile” oppure un annuncio vero e proprio.

Venendo a quanto emerso nel teaser, il Nothing Phone 1 sembra avere una porta USB-C e altoparlanti situati in basso. Dettagli che non dicono molto, dato che ormai quasi tutti i telefoni Android sono caratterizzati da questi elementi.

Tuttavia, nella foto compare parzialmente il vetro del display, che sembra essere piuttosto curvo sui lati: i display curvi compaiono soprattutto sui telefoni top di gamma. Ad esempio, i telefoni OnePlus 9, Google Pixel 6 e Galaxy S22 hanno display piatti, ma OnePlus 9 Pro, Google Pixel 6 Pro e Galaxy S22 Ultra hanno schermi curvi. Questo aspetto lascia pensare che il Nothing Phone 1 potrebbe davvero essere un competitor di fascia alta e non semplicemente un mid-range.

Naturalmente, tutti questi presupposti derivano dall’idea che questa sia un’immagine reale del telefono: per questo bisogna attendere l’annuncio odierno di Nothing per avere un quadro più chiaro. La “chicca”, riportata sempre da Android Authority, è che Nothing ha voluto pubblicare questo tweet nel bel mezzo del lancio globale di OnePlus 10 Pro: uno “scherzetto” da parte di Carl Pei?

