Nothing Phone (1), che prezzo su Amazon: lo sconto è da urlo

Nelle scorse ore è arrivata una notizia che ha ovviamente aumentato l’attesa di tutti coloro che non vedono l’ora di avere tra le mani il nuovo telefono di Nothing. Come annunciato da Carl Pei, fondatore del nuovo brand, il Nothing Phone (2) – che dovrebbe arrivare sul mercato tra la fine di giugno e la metà di agosto – potrà contare sul potentissimo processore Snapdragon 8+ Gen 1, che garantirà prestazioni superlative al prodotto.

In attesa di conoscere tutti i dettagli sul nuovo telefono, su Amazon è comparsa un’offerta che riguarda il suo predecessore, il Nothing Phone (1). Il primo telefono del brand Nothing ha riscosso grandi consensi tra gli utenti ed è per questo che un suo prezzo scontato non fa che catalizzare l’attenzione di molti utenti.

Sul portale del colosso dell’e-commerce il dispositivo viene venduto a 379 euro invece dei 499 del prezzo di partenza. Lo sconto del 24% consente di risparmiare ben 120 euro sull’acquisto del modello con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Il Nothing Phone (1) è uno smartphone dotato di un display OLED da 6,55” con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Il processore che alimenta questo device è un Qualcomm Snapdragon 778G+, mentre la batteria che equipaggia il primo prodotto del brand fondato da Carl Pei è da 4.500 mAh, con tanto di ricarica rapida da 33 W e ricarica wireless da 15 W.

Venendo infine al comparto foto, sul retro del telefono troviamo due fotocamere da 50 MP (una principale e l’altra grandangolare). La certificazione IP53 assicura la resistenza ad acqua e polvere. Il sistema operativo è Android 13.