Nothing annuncia un evento per il 23 marzo: in arrivo il primo smartphone?

I primi passi di Nothing all’interno del settore tecnologico sono stati senz’altro positivi. Basti pensare che il primo prodotto lanciato lo scorso anno dal nuovo brand fondato da Carl Pei, ovvero gli auricolari Ear (1), hanno già superato quota 400.000 in termini di unità vendute. Una crescita importante, quella di Nothing, che ha spinto l’ex CEO di OnePlus a tentare uno step ulteriore. Da diverso tempo, infatti, si vocifera che Nothing stia lavorando sul suo primo smartphone, anche se le informazioni fin qui pervenute non sono molto ricche di dettagli.

Durante il Mobile World Congress 2022, che si è tenuto alla fine del mese scorso nella consueta location del Fira Gran Via di Barcellona, il noto leaker Evan Blass ha condiviso una foto su Twitter dove compariva proprio Carl Pei, intento a mostrare un telefono al CEO di Qualcomm, Cristiano Amon. Un’immagine che non poteva non scatenare tutta una serie di rumors: in molti, infatti, ritengono che lo smartphone che tiene in mano Pei nella foto sia proprio il primo telefono targato Nothing, alimentato con il potentissimo chipset Snapdragon 8 Gen 1 (realizzato, guarda caso, da Qualcomm).

Ebbene, l’attesa sta per terminare. Nella giornata di ieri, infatti, Nothing ha annunciato un nuovo evento per il 23 marzo, alle ore 15 italiane. L’evento prende il nome di “The Truth”: sul sito Web dell’azienda compare un timer per il conto alla rovescia che scandisce i secondi fino al livestream.

“Il nostro primo anno è stato una sorta di riscaldamento e non vediamo l’ora di rivelare cosa stiamo costruendo su Nothing durante il prossimo evento”, ha detto Carl Pei in una dichiarazione stampa. Sebbene non siano ancora trapelate molte specifiche relative al presunto telefono Nothing (ad eccezione del processore), si ipotizza che una parte del telefono possa includere elementi trasparenti, proprio come abbiamo visto con gli auricolari Ear (1).

Fonte Phone Arena