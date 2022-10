Nothing pronta a lanciare le Ear Stick: ecco la data

Lo scorso 21 settembre, in occasione della London Fashion Week, il nuovo brand Nothing – fondato da Carl Pei, ex OnePlus – ha cominciato a parlare delle sue nuove cuffie, che prendono il nome di Ear Stick. Ieri, martedì 4 ottobre, la stessa società ha fatto sapere di aver programmato un evento di presentazione dal vivo per i suoi prossimi auricolari di nuova generazione, che verranno svelati ufficialmente il 26 ottobre.

Nel corso della settimana londinese dedicata alla moda i fan di Nothing hanno potuto ricevere un primo assaggio della custodia di ricarica dell’Ear Stick. Il prodotto sembra ispirato ai cosmetici moderni: la custodia di ricarica assume una forma cilindrica unica, che ricorda un contenitore per rossetto. Un particolare molto interessante, anche se Nothing ha evitato di mostrare l’aspetto dei suoi auricolari durante la London Fashion Week.

Tuttavia, come accennato, sembra proprio che non dovremo aspettare troppo a lungo per vedere gli Ear Stick. Ma quali saranno le caratteristiche principali?

Alla fine di giugno l’utente di Twitter Mukul Sharma ha reso pubblica una fuga di notizie che mostrava come gli auricolari fossero rimasti per lo più invariati dal punto di vista del design. Fortunatamente la certificazione FCC giunta la settimana successiva della London Fashion Week ha fornito qualche informazione in più.

Gli Ear Stick di Nothing dovrebbero essere equipaggiati con una batteria da 350 mAh, che sarà più piccola della batteria da 570 mAh su cui potevano contare i primi auricolari dell’azienda. Inoltre, gli auricolari avranno una batteria da 36 mAh, che sarà leggermente più grande della batteria da 31 mAh di Nothing Ear 1.

I nuovi auricolari del brand fondato da Carl Pei vengono inoltre descritti come prodotti half in-ear true wireless, in grado di garantire il giusto compromesso tra un certo livello di prestazioni e il necessario comfort. Il marchio assicura che gli Ear Stick saranno leggerissimi e comodissimi da indossare, grazie al design ergonomico che va a modellarsi nel migliore dei modi sulle orecchie.

Fonte Android Authority