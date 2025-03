Nothing annuncia la nuova gamma Phone (3a) con due modelli dalle ottime caratteristiche

L'azienda Nothing ha lanciato ufficialmente i suoi ultimi smartphone, i modelli Phone e Phone Pro, che si presentano come interessanti opzioni nella fascia media del mercato. Questi dispositivi condividono una base comune, ma il modello Pro si distingue per alcune funzionalità aggiuntive e una configurazione fotografica di maggiore livello. Scopriamo i dettagli e le caratteristiche di questi nuovi telefoni.

Nothing Phone Pro: caratteristiche e specifiche

Il Nothing Phone Pro è caratterizzato da un display OLED da 6.77 pollici, protetto da Panda Glass, che offre una luminosità massima di 1.300 nits, ottimizzando l'uso anche in condizioni di luce intensa. Il pannello supporta una frequenza di aggiornamento di 120Hz e un’ampia gamma di colori a 10 bit, rendendo l'esperienza visiva particolarmente gradevole.

La potenza del dispositivo è garantita dal processore Snapdragon 7s Gen 3, affiancato da diverse configurazioni di memoria: 8GB di RAM con 128GB o 256GB di storage, fino a 12GB di RAM con 256GB di spazio. Il dispositivo si distingue non solo per il suo design accattivante, ma anche per le sue capacità fotografiche avanzate.

La fotocamera principale monta un sensore da 50MP, con apertura f/1.88 e stabilizzazione ottica . A questo si aggiunge un secondo sensore da 50MP con apertura f/2.55, in grado di fornire uno zoom ottico 3x, che porta l'ingrandimento a 6x grazie alla tecnologia TrueLens 3.0 e all'intelligenza artificiale. Un’ulteriore fotocamera ultrawide da 8MP completa il reparto fotografico posteriore. La fotocamera frontale non è da meno, con un sensore da 50MP, garantendo così immagini di alta qualità per selfie e videochiamate.

L'autonomia è assicurata da una batteria da 5.000 mAh, che supporta una ricarica rapida fino a 50W. Secondo quanto dichiarato da Nothing, con soli 19 minuti di ricarica è possibile recuperare il 50% della batteria. Inoltre, il dispositivo è dotato dell'interfaccia Nothing Glyph, che utilizza LED per segnalare notifiche e chiamate, conferendo un aspetto distintivo al telefono. Infine, offre protezione IP64 e un Essential Key sotto il pulsante di accensione, programmabile per facilitare l'accesso alle funcionalità più utilizzate. Gli utenti possono aspettarsi tre aggiornamenti principali del sistema operativo e quattro anni di patch di sicurezza, iniziando da NothingOS 3.1 basato su Android 15.

Nothing Phone : un'opzione più accessibile con buone prestazioni

Il Nothing Phone rappresenta una versione semplificata del modello Pro, mantenendo molte delle stesse caratteristiche salienti. Anche qui troviamo il display OLED da 6.77 pollici e il processore Snapdragon 7s Gen 3, con possibilità di configurazioni di memoria fino a 12GB di RAM e 256GB di storage.

La principale differenza risiede nel comparto fotografico. Il Phone conserva la fotocamera principale da 50MP con apertura f/1.88, sostituendo tuttavia il teleobiettivo periscopico da 3x con una fotocamera zoom 2x, sempre da 50MP ma con apertura f/2.0. La fotocamera ultrawide da 8MP rimane invariata, mentre davanti troviamo una fotocamera da 32MP, in sostituzione del sensore da 50MP del modello Pro.

La batteria e le specifiche di ricarica sono identiche a quelle del modello Pro: 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida di 50W. Anche l'impermeabilità, la presenza dell'Essential Key e la promessa di aggiornamenti software sono elementi condivisi tra i due dispositivi.

Disponibilità e prezzi dei modelli Phone e Phone Pro

Per quanto riguarda il mercato globale, il Nothing Phone Pro sarà disponibile in un’unica configurazione: 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, al prezzo di £449, $459, €459, o INR 33.999. In India, invece, saranno disponibili anche due varianti più economiche: 8GB/128GB a INR 29.999 e 8GB/256GB a INR 31.999. I colori disponibili per il modello Pro saranno solo Grey e Black, mentre il Phone verrà lanciato con opzioni di memoria 8GB/128GB e 12GB/256GB a prezzi rispettivamente di £329, €329 e INR 24.999, oltre a £379, $379 e €379.

Il Phone avrà anche un'ulteriore configurazione da 8GB/256GB per il mercato indiano, al costo di INR 26.999. Per questo modello, i colori disponibili includeranno Black, White e Blue, anche se il blu non sarà disponibile negli Stati Uniti. I preordini per i dispositivi inizieranno rispettivamente il 4 e l'11 marzo, consentendo agli utenti di assicurarsi uno dei nuovi smartphone direttamente dal sito ufficiale di Nothing.