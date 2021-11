Nothing è pronta a lanciare 5 nuovi dispositivi (anche uno smartphone)

La società Nothing, fondata da Carl Pei (ex CEO e co-fondatore di OnePlus) ha finora lanciato un solo prodotto sul mercato, pur riscuotendo un certo apprezzamento. Basti pensare che il Nothing Ear 1 ha rappresentato senza dubbio uno dei migliori auricolari true wireless degli ultimi tempi, caratterizzato da un buon rapporto qualità-prezzo.

Tuttavia, i soli auricolari true wireless Ear 1 non potevano bastare. Era abbastanza chiaro che la nuova azienda stesse lavorando a qualche altro device, e ora è arrivata la conferma da parte di uno dei suoi membri più importanti.

Il direttore generale di Nothing India, Manu Sharma, ha rilasciato un’intervista a India Today dove ha annunciato ufficialmente che Nothing sta lavorando per aggiungere cinque nuovi prodotti al suo catalogo.

“La nostra missione è costruire per il futuro – ha detto Sharma – Abbiamo già cinque prodotti in fase di sviluppo, stiamo accelerando per soddisfare la nostra missione di lanciare prodotti iconici, e ne siamo entusiasti”.

Sharma non ha fornito dettagli in merito alle tempistiche relative al lancio di questi prodotti. Tuttavia, il direttore generale della divisione indiana della nuova società ha affermato che Nothing sta lavorando con Qualcomm su “molti dei dispositivi che verranno lanciati il ​​prossimo anno”. Molto probabilmente vedremo almeno uno o due di questi prodotti nel 2022 (uno smartphone e un tablet?).

Non a caso, il mese scorso il leaker Mukul Sharma ha fatto trapelare qualche informazione sul fatto che Nothing sarebbe pronta a lanciare uno smartphone, oltre a un powerbank che potrebbe chiamarsi Nothing Power 1 e dovrebbe arrivare entro la fine di quest’anno. Lo smartphone, previsto invece per l’anno prossimo, potrebbe essere denominato Nothing Phone 1.

E per quanto riguarda gli altri tre dispositivi? Gli esperti del settore sostengono che potrebbe trattarsi di dispositivi domestici intelligenti (tra cui altoparlanti). Non è da escludere nemmeno uno smartwatch, così come la seconda generazione o una versione pro degli auricolari Ear 1.

