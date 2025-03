NotebookLM, l’app di Google per prendere appunti, si prepara a debuttare sui Chromebook

La nuova app di Google, NotebookLM, progettata per facilitare la gestione e l’analisi dei contenuti, sarà presto preinstallata sui Chromebook. Questa innovativa funzione, emersa attraverso recenti modifiche di codice nel Gerrit di Chromium, mira a rendere l’applicazione facilmente accessibile per tutti gli utenti di Chrome OS.

NotebookLM: Un’innovazione nell’assunzione di appunti

NotebookLM si distingue come uno strumento potente alimentato dall’intelligenza artificiale di Google, il modello Gemini. Questa app è in grado di riassumere, analizzare e rispondere a domande relative a vari tipi di contenuti, che si tratti di documenti, articoli, video o audio. La sua versatilità e l’accuratezza delle informazioni fornite la rendono particolarmente utile per studenti, ricercatori e chiunque necessiti di elaborare grandi quantità di informazioni. La decisione di Google di preinstallare NotebookLM sui Chromebook rappresenta un tentativo di ampliare il suo utilizzo, portando questo strumento a un pubblico più vasto.

Accedere a NotebookLM è semplice, dato che gli utenti devono solo visitare il sito notebooklm.google.com dal proprio browser. Tuttavia, molti potrebbero non essere a conoscenza della sua esistenza e delle potenzialità. L’obiettivo di Google è quindi quello di facilitare l’accesso all’applicazione attraverso il menu delle app sui Chromebook, incoraggiando così nuovi utenti a scoprirla e apprezzarla.

Cambiamenti dell’interfaccia e installazione sui Chromebook

Il codice recentemente modificato inserirà NotebookLM tra le app web preinstallate in Chrome OS. Non è ancora chiaro se questa novità riguarderà solo i nuovi dispositivi oppure anche quelli esistenti. Ciò rappresenta una grande opportunità per gli utenti di sfruttare le funzionalità avanzate di NotebookLM senza ulteriori installazioni.

Per chi desidera provare l’app attualmente, la fase di installazione è piuttosto semplice e diretta. In pochi passaggi, è possibile aggiungere NotebookLM come applicazione sul proprio computer, rendendo l’esperienza di utilizzo immediata e senza frustrazioni.

Procedura per installare NotebookLM sul PC

Per installare NotebookLM sul proprio PC, è sufficiente seguire alcuni passaggi. Prima di tutto, aprire Google Chrome e assicurarsi di utilizzare il profilo collegato all’account Google desiderato. Successivamente, visitare il sito https://notebooklm.google/. Nella barra degli indirizzi, basterà cliccare sull’icona di installazione a sinistra del pulsante dei segnalibri e seguire le istruzioni nella finestra pop-up per completare l’installazione. Una volta installata, l’app si aprirà in una finestra separata, permettendo di fissarla nella barra delle applicazioni o sulla schermata principale del desktop per un accesso rapido.

Versatilità e feedback degli utenti

NotebookLM sta guadagnando popolarità tra coloro che necessitano di un aiuto per gestire i propri compiti quotidiani. Secondo testimonianze di utenti come Andy Walker, l’app si è rivelata particolarmente utile per tenere traccia della manutenzione del veicolo, mentre Calvin Wankhede ha trovato molto interessante la funzione Audio Overview, in grado di presentare informazioni in stile podcast.

È evidente che NotebookLM ha già un pubblico che la utilizza assiduamente, e con il supporto di Google potrebbe vedere un incremento significativo di utenti. Un sondaggio tra gli utenti attuali evidenzia che il 47% di loro afferma di utilizzare l’app da tempo, mentre il 36% è curioso di provarla.

Con l’avvento della preinstallazione di NotebookLM, molte più persone potrebbero scoprire le capacità di questo strumento e beneficiarne nelle loro attività quotidiane, rendendo la gestione delle informazioni un compito più accessibile e meno gravoso.