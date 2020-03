Notebook e tablet XIDU scontati su AliExpress: le migliori offerte di fine mese

Sono in corso, con scadenza al 31 marzo, una serie di sconti sullo store di AliExpress che meritano di essere presi in considerazione. Devi cambiare il tuo laptop e stai ancora valutando quale acquistare? Dai un’occhiata a questi sconti che lo store di AliExpress a riservato anche a questa categoria di prodotti. Un’occasione importante per accedere a sconti elevati su prodotti molto interessanti, ma non solo. La promozione, attivata sul XIDU AliExpress Store, infatti, permette di accedere anche ad altri vantaggi. Scopriamo quali sono.

Sconti AliExpress: le condizioni dell’offerta

Lo store XIDU di AliExpress offre sconti fino al 31% su laptop che già godono di un ulteriore sconto di circa trenta euro! La promozione è già attiva e terminerà a mezzanotte del 31 marzo. Oltre a questi sconti sono disponibili ulteriori vantaggi per coloro che concluderanno rapidamente l’ordine. I primi 100 ordini, infatti, riceveranno in omaggio una borsa per il proprio laptop. Gli ordini successivi, fino al duecentesimo, avranno in aggiunta un mouse wireless completamente gratuito. Vi ricordiamo che i prodotti XIDU sono ottimo prodotti business che abbiamo anche inserito nella nostra selezione dei migliori tablet per lavorare.

I migliori prodotti in offerta su AliExpress con sconti favolosi

Passiamo quindi in rassegna quali sono i principali prodotti con i principali sconti sullo store di AliExpress che è possibile trovare in offerta in questa promozione. I prodotti più vantaggiosi sono:

XIDU PhilBook Pro;

XIDU PhilBook Max;

XIDU Tour Pro;

XIDU PhilPad.

XIDU PhilBook Pro

Partiamo con lo XIDU PhilBook Pro, un bellissimo laptop convertibile 2 in 1 in vendita a 262€ a fronte del prezzo originale di 288€. Lo XIDU PhilBook Pro è un laptop da 11.6” con display con una risoluzione 2K (2560x1440px), 6GB di RAM e 128GB di memoria interna SSD. Il processore è un Intel J33555, affiancato da un processore grafico Intel HD Graphics 500. Ottima anche la connettività con il WiFi Dual Band, il Bluetooth 4.2 e le due porte USB 3.0, l’ingresso mini HDMI, quello per le schede microSD e quello per il jack delle cuffie.

XIDU PhilBook Max

Lo XIDU PhilBook Max, in promozione a 304€ rispetto ai 340€ del prezzo di listino, è un laptop molto potente ed esteticamente intrigante anche grazie alla scocca interamente in alluminio. Parliamo di un device da 14.1” con risoluzione FullHD con 8GB di RAM, 128GB di memoria interna e un processore Intel Atom E3950 QuadCore. Il sistema operativo è Windows 10 Home Edition e la connettività si compone di due ingressi USB 3.0, uno per le schede microSD, uno miniHDMI e uno per il jack delle cuffie da 3.5mm.

XIDU Tour Pro

Un altro degli sconti su AliExpress particolarmente interessante è quello dello XIDU Tour Pro, in vendita a 346€ rispetto ai 390€ del prezzo di listino. Il XIDU Tour Pro è un laptop da 12.5” con integrato il sistema operativo Windows 10. Il display IPS multi-touch di questo ultrabook ha una risoluzione di 2560x1440px e dal punto di vista tecnico abbiamo 8GB di RAM, 128GB di memoria interna e il processore è un Intel Kaby Lake R 3867I da 1.8GHz. La connettività prevede un ingresso USB 3.0, uno Type-C, lo slot per le microSD, il jack per le cuffie, il Bluetooth 4.2 e il WiFi dual band 802.11a/b/g/n/ac.

XIDU PhilPad

L’ultimo laptop 2 in 1 da prendere in considerazione tra quelli coinvolti in questi straordinari sconti sullo store di AliExpress è lo XIDU PhilPad. Parliamo di un laptop ultra slim che può trasformarsi anche in tablet solitamente in vendita a 333€ e fino a fine mese acquistabile a soli 298€. Lo XIDU PhilPad è un laptop con schermo IPS da 13.3” con risoluzione di 1920x1080px. Dal punto di vista tecnico abbiamo un processore N3350 dual-core, il processore grafico Intel 9th HD Graphics, con 6GB di RAM e 64GB di memoria interna. Ottima anche la connettività con le due porte USB 3.0, un ingresso Type-C e quello da 3.5mm per le cuffie. il sistema operativo è Windows 10 e lo stand del laptop è regolabile e adattabile per qualsiasi utilizzo.

Vi ricordiamo che provate tutte le promozioni sulla pagina di XIDU AliExpress Store.