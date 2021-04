Il “notch” dell’iPhone 13 sarà più piccolo di quello dell’iPhone 12. Un “leaker” rivela la modifica di Apple

Nelle ultime settimane stanno spuntando online diversi riferimenti interessanti che riguardano gli iPhone 13, ovvero la nuova generazione di “melafonini” su cui sta lavorando Apple e che verrà presentata nel prossimo autunno. Le ultime immagini si soffermano sul “notch”, evidenziando come la società di Cupertino doterà gli iPhone 13 di una “tacca” più piccola rispetto a quella che abbiamo visto sugli iPhone 12 presentati ufficialmente lo scorso ottobre.

Le immagini sono state condivise su Twitter dal leaker DuanRui e sembrano provenire dalla piattaforma social cinese Weibo. Si riescono a vedere chiaramente le dimensioni del display e la tacca dell’iPhone 13 con delle protezioni per lo schermo tipo “pellicole”. Sono proprio queste immagini a mostrarci che il “notch” dell’iPhone 13 sarà meno largo rispetto a quello dell’iPhone 12, con una riduzione delle dimensioni che dovrebbe essere di circa il 30%.

In questo modo si andrebbe quindi a liberare un certo spazio sulla parte frontale degli iPhone 13. In che modo Apple avrebbe intenzione di sfruttare questo spazio aggiuntivo? Al momento non ci sono informazioni in tal senso, anche se molto probabilmente il gigante californiano renderà disponibile il numero di percentuale della batteria nella barra di stato. Ad oggi, infatti, gli utenti devono scorrere verso il basso fino al Centro di controllo per visualizzare informazioni specifiche sulla percentuale della batteria.

Oltre alla tacca più piccola, l’iPhone 13 dovrebbe somigliare esteticamente all’iPhone 12 e dovrebbe arrivare sul mercato nelle stesse quattro configurazioni: una “mini” da 5,4 pollici, due versioni da 6,1 pollici e infine una quarta da 6,7 pollici.

Fonte 9to5Mac