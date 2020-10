Il “notch” accantonato? Pare proprio di no. Apple vorrebbe reintrodurlo sugli iPhone 13 (ma più piccolo)

Una caratteristica degli smartphone che ha suscitato dibattiti su dibattiti negli ultimi anni è certamente il “notch”, che abbiamo visto per la prima volta nel 2017 sull’iPhone X. In un primo momento, la “tacca” appariva come una soluzione convincente, ma con il passare del tempo è stata progressivamente abbandonata o comunque messa in secondo piano, principalmente perchè ritenuta “troppo ingombrante”.

Non è certo un caso se la stessa Apple non ha riproposto il “notch” sull’iPhone XS e sull’iPhone 11. Anche gli iPhone 12, ormai imminenti, arriveranno senza alcuna “tacca”, ma stando alle ultime indiscrezioni pare che il colosso di Cupertino abbia in mente altri piani per il 2021.

L’informazione proviene dal tipster Ice Universe, molto noto per i “leak” che riguardano Samsung. Stavolta la sua indiscrezione riguarda il mondo Apple: l’azienda del CEO Tim Cook starebbe pensando di reintrodurre il “notch” sugli iPhone 13.

Secondo quanto riferito dal tipster, la tacca in questione manterrà la larghezza dell’attuale implementazione di Apple, il che significa che non ci sarà spazio per ulteriori informazioni su entrambi i lati. Tuttavia, sempre stando alla fonte, riuscirà a mimetizzarsi meglio.

Ice Universe ritiene che il “notch” che potremmo vedere sugli iPhone 13 potrebbe essere profondo circa la metà rispetto alle tacche che siamo abituati a vedere al giorno d’oggi. Il modo in cui Apple intende ottenere tale riduzione non è stato rivelato, ma una possibilità consiste nel spostare l’altoparlante in-ear sul bordo del telaio e ridurre i componenti Face ID.

Inoltre, la società guidata da Tim Cook starebbe sviluppando un’implementazione Face ID sullo schermo, ma dato che la tecnologia non è ancora pronta l’idea di Apple è proprio quella di favorire l’introduzione di una tacca più piccola, che aprirebbe poi le porte al resto. Sarà davvero così? Al momento si tratta solo di un’indiscrezione, per quanto suggestiva, anche se farà certamente storcere il naso a coloro che non apprezzano il “notch”.

Fonte PhoneArena