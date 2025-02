NordLayer presenta un browser aziendale con misure di sicurezza avanzate

Con l'emergere di nuove minacce informatiche e l'aumento dell'adozione di ambienti di lavoro basati sul cloud, NordLayer, il noto nome nel settore delle VPN, ha recentemente svelato il suo browser aziendale di nuova generazione. Progettato per offrire misure di sicurezza migliorate e un maggiore controllo per le imprese, quest'innovazione rappresenta un passo significativo nella salvaguardia dei dati aziendali. La disponibilità del browser è imminente e le aziende possono già iscriversi nella lista d'attesa per garantire la loro protezione online.

NordLayer: una protezione completa da un nome di fiducia

Lanciato dal team che ha creato NordVPN, considerato il miglior servizio di VPN per i consumatori, NordLayer si posiziona come una delle migliori soluzioni di VPN per il business. Tra i suoi punti di forza figurano gli indirizzi IP statici e una crittografia di livello superiore. Il piano annuale è proposto a soli 8 dollari al mese per un minimo di cinque utenti e include una garanzia di rimborso di 14 giorni, oltre a protezione gratuita contro malware. Queste caratteristiche rendono NordLayer una scelta quotata nel panorama delle soluzioni di protezione aziendale.

Le funzioni del browser

Il browser di NordLayer non è solo un’aggiunta al già potente pacchetto delle VPN aziendali, ma rappresenta un aggiornamento significativo. Data la crescente risposta delle organizzazioni ai rischi informatici, il browser è pensato per proteggere le imprese dai pericoli che derivano dall'uso di strumenti di lavoro come Slack e dalla disponibilità di dispositivi personali degli impiegati. Ricerche recenti indicano che il 50% dei dipendenti è in grado di completare il proprio lavoro attraverso un browser web, e circa l'80% utilizza questo strumento per la maggior parte delle proprie attività. Con una transizione così netta verso l'online, è evidente che la sicurezza non è mai stata così cruciale.

La nuova offerta di NordLayer metterà a disposizione funzionalità di difesa contro una varietà di minacce informatiche, come attacchi di phishing, infiltrazioni di malware, condivisioni di dati non autorizzate e vulnerabilità nei trasferimenti di file. Grazie a un controllo centralizzato della sicurezza e all'implementazione di politiche avanzate, il browser semplificherà la navigazione, proteggendo al contempo informazioni sensibili. Funzionalità come un livello elevato di osservabilità e risposte rapide agli incidenti garantiranno una protezione efficace contro le minacce emergenti.

L’adozione di questo browser rappresenta una strategia fondamentale per ridurre i rischi legati all'uso di dispositivi personali da parte dei dipendenti, che saranno tutelati dal browser stesso. Le aziende, inoltre, potranno abbattere i costi di gestione dei dispositivi, semplificando la rete e permettendo l'accesso sicuro alle risorse aziendali esclusivamente tramite il browser, senza la necessità di applicazioni di sicurezza aggiuntive, spesso invasive.

Quali capacità chiave offre il browser aziendale NordLayer?

Il browser aziendale di NordLayer apporterà misure di sicurezza avanzate e un controllo senza precedenti. Sarà caratterizzato da funzionalità di osservabilità a livello elevato, oltre a strumenti di risposta completi, tutti inclusi in un'unica soluzione. I componenti di Accesso Zero Trust e Gateway Sicuro per il Web saranno uniti per formare una soluzione integrata, supportata dall'esperienza di NordLayer nella protezione dei dati.

Un altro aspetto fondamentale sarà la prevenzione della perdita di dati , che includerà controlli specifici sulla funzionalità di copia e incolla, l'utilizzo della fotocamera e del microfono, oltre alla protezione contro download e upload non autorizzati. Queste misure sono cruciali per mantenere la riservatezza delle informazioni aziendali.

Il browser offrirà ai Chief Information Security Officers e ai team di sicurezza la possibilità di stabilire e applicare facilmente politiche di sicurezza avanzate per tutti gli utenti. Progettato per adattarsi alle dimensioni delle aziende, il browser garantirà un livello di protezione efficace senza compromettere la produttività dei dipendenti.

Donatas Tamelis, direttore generale di NordLayer, ha affermato: "L'introduzione di un browser aziendale è un'evoluzione naturale per noi. Abbiamo già costruito una base solida per proteggere le reti aziendali e offrire alle organizzazioni le capacità di gestire e tutelare il proprio traffico a livello di rete." Con l'avvento di questo browser, le aziende possono aspettarsi un approccio integrato alla sicurezza e una gestione più efficace delle proprie risorse IT.