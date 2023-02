Non solo smartphone: Samsung pensa a tablet e laptop pieghevoli

Nell'ultimo anno i telefoni pieghevoli hanno riscosso sempre più consenso tra gli utenti e molto del merito è di Samsung, che riesce a rendere sempre migliori le proprie serie Galaxy Z Fold e Z Flip. In attesa di conoscere più dettagli sui futuri smartphone pieghevoli del colosso di Seul, va segnalato che l'azienda ha tutte le intenzioni di sviluppare questa particolare tecnologia anche su altri dispositivi, tra cui tablet, laptop e monitor per PC.

L'idea non è nuova, poiché Samsung Display ha sperimentato per molti anni pannelli pieghevoli in varie applicazioni. Samsung non ha mai rinunciato a tale concetto e ha riaffermato la sua volontà di rendere popolare la tecnologia dei display pieghevoli durante la Display Technology Blueprint Presentation, ospitata dalla Korea Display Industry Association il 21 febbraio. La società sudcoreana ha ribadito che il suo obiettivo è quello di arrivare a realizzare display pieghevoli per dispositivi come tablet, laptop e monitor.

Durante la recente presentazione alla Camera di commercio e industria della Corea, il vicepresidente di Samsung Display Sung-Chan Jo ha spiegato che i telefoni cellulari in passato erano paragonabili a dei 'mattoni'. Oggi, invece, sono diventati molto più sottili e leggeri e i telefoni pieghevoli stanno spingendo ulteriormente questa tendenza, poiché consentono di sfruttare schermi più grandi in fattori di forma più piccoli.

Il vicepresidente di Samsung ha aggiunto che una tendenza simile si sta verificando anche in altri settori dei dispositivi, inclusi tablet, laptop e monitor. Sebbene la crescita dello smart working sembra diminuire la necessità di portabilità, l'impressione è che la tendenza del "piccolo e leggero" si stia comunque affermando, come sottolinea Sung-Chan Jo.

Dopo i telefoni pieghevoli, quindi, Samsung dovrebbe essere al lavoro soprattutto sui tablet pieghevoli, anche se i rumors riferiscono che la società sudcoreana abbia in mente un laptop pieghevole da 17 pollici almeno dal 2021: d'altronde è stata la stessa Samsung a rivelare ufficialmente i concept di un laptop pieghevole per far comprendere ai fan la propria visione in merito. Samsung Display ha persino sviluppato un prototipo chiamato Flex Note, che l'azienda ha presentato al CES 2022. Un eventuale lancio sul mercato ad oggi appare molto lontano: per gli esperti del settore Samsung Display potrebbe entrare nel segmento dei laptop pieghevoli entro la fine del 2023.