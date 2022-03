Non fate cadere i Galaxy S22, rischiano di rompersi: cosa emerge dai test

I nuovi smartphone Galaxy S22 presentati da Samsung poco meno di un mese fa vengono già considerati (giustamente) tra i migliori telefoni del 2022. Tuttavia, dopo i primi test su questi nuovi dispositivi realizzati dal colosso di Seul, qualche perplessità è emersa sulla loro effettiva resistenza ad urti e cadute.

Il primo test in tal senso, eseguito sul Galaxy S22 Ultra (il più prestante del trio), aveva già lasciato intendere che i nuovi telefoni di Samsung avrebbero sofferto le cadute. Il metodo scientifico di Allstate Protection non ha fatto altro che confermare quell’impressione, dato che tutti e tre i nuovi smartphone dell’azienda sudcoreana sono finiti “in frantumi”, come riporta anche Phone Arena.

Il Galaxy S22, l’S22+ e il “premium” Galaxy S22 Ultra si sono rotti alla prima caduta, nonostante il loro nuovo telaio Armor Aluminium e la protezione più recente – sia anteriore che posteriore – Gorilla Glass Victus+ (a differenza dell’anno scorso, quando il Galaxy S21 arrivò con un corpo Glasstic).

Tuttavia, va detto che i tre telefoni sono stati lasciati cadere da un’altezza di quasi due metri: pertanto, questi danni si presenterebbero in caso di caduta del telefono mentre si è impegnati in una conversazione, con il prodotto vicino all’orecchio. Tuttavia, sempre Phone Arena ricorda che il Galaxy S22 Ultra non si è comportato molto bene nemmeno nel test di caduta del telefono dall’altezza della vita.

Indipendentemente dal fatto che siano caduti con lo schermo rivolto verso il basso o con la parte posteriore rivolta verso il basso, tutti e tre i telefoni sono andati in frantumi: uno scenario che rende obbligatorio l’utilizzo di una custodia e di una protezione per lo schermo. Lo schermo curvo del Galaxy S22 Ultra è quello che ha mostrato maggiori criticità, rompendosi ad ogni impatto in tutti e due i test.

Fonte Phone Arena