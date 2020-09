Non ci sarà nessun OnePlus 8T Pro: lo rivela Pete Lau. Confermato il lancio di OnePlus 8T

OnePlus cerca sempre di accompagnare i lanci dei suoi nuovi telefoni con una variante “Pro” che possa garantire agli utenti più esigenti un livello prestazionale ancora più competitivo. La società di Shenzhen ha percorso questa strada con le serie OnePlus 7, OnePlus 7T e OnePlus 8, ed era presumibile avvenisse altrettanto anche con OnePlus 8T, che verrà ufficializzato il prossimo 14 ottobre.

Ma per questo smartphone OnePlus ha in mente altri piani. Il fondatore e CEO dell’azienda cinese, Pete Lau, ha confermato sul social Weibo che non ci sarà nessun OnePlus 8T Pro, ma solo OnePlus 8T.

Lau consiglia agli utenti che desiderano un telefono “di livello Pro” a puntare invece su OnePlus 8 Pro. Per farla breve, OnePlus non ha voluto lanciare OnePlus 8T Pro perchè riteneva di non poterlo dotare di aggiornamenti significativi rispetto a OnePlus 8 Pro.

Una giustificazione che messa così potrebbe anche avere senso, ma se si guarda a quanto fatto dal brand nel recente passato ci si accorge che non è proprio così. OnePlus 7T Pro dello scorso anno non è stato affatto un aggiornamento importante rispetto a OnePlus 7 Pro. Tuttavia, proprio perchè questa scelta comportò più di una critica, evidentemente la società cinese non vuole ripetere lo stesso errore, ovvero lanciare un modello Pro per il solo gusto di farlo.

Nel frattempo gli utenti attendono con ansia il 14 ottobre, giorno in cui verrà ufficialmente presentato OnePlus 8T. Stando alle ultime indiscrezioni, lo smartphone dovrebbe avere uno schermo da 120 Hz, una batteria da 4.500 mAh e una ricarica cablata più rapida. OnePlus 8 Pro dispone della ricarica wireless, di una fotocamera posteriore con teleobiettivo e di una fotocamera ultra-wide a risoluzione più elevata: molto probabilmente OnePlus 8T non avrà nessuna di queste tre funzionalità. Non è ancora confermata neppure la certificazione di resistenza ad acqua e polveri.

Fonte Android Authority