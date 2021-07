I nomi dei nuovi iPhone? Gli stessi degli iPhone 12: nessuna sorpresa

Come si chiameranno gli iPhone che Apple presenterà quasi certamente il prossimo mese di settembre? Di recente si è discusso anche di questo, dato che non tutti erano convinti che il colosso di Cupertino avrebbe seguito la classica numerazione.

Invece Apple farà proprio come sempre. Avremo quindi un iPhone 13 “standard” e le varianti “mini”, “Pro” e “Pro Max”, stando a quanto riportato dall’Economic Daily News. Per farla breve, le denominazioni scelte da Apple per gli iPhone 13 sono le stesse degli iPhone 12.

“La catena di approvvigionamento ha riferito che il nuovo telefono di quest’anno si chiamerà ‌iPhone 13‌”, si legge nel report dell’Economic Daily News.

In più, sempre stando a quanto riferito dalla catena di approvvigionamento, con il nuovo iPhone‌ si tornerà alla normalità dopo i ritardi dello scorso anno dovuti alla pandemia di coronavirus. La fonderia inizierà la spedizione nel terzo trimestre, pertanto non dovrebbero esserci dubbi sul lancio dei nuovi prodotti a settembre. Apple rilascerà quattro nuovi modelli, vale a dire l’iPhone 13 Pro Max da 6,7 ​​pollici, l’iPhone 13‌ Pro da 6,1 pollici e i due modelli da 5,4 pollici e 6,1 pollici, che prenderanno appunto il nome di ‌iPhone 13‌ “mini” e iPhone 13.

Come accennato, negli ultimi tempi il dibattito sul nome dei nuovi iPhone era diventato piuttosto acceso, anche per motivi piuttosto “stravaganti”. Un sondaggio aveva infatti rivelato che uno su cinque dei possessori di ‌iPhone‌ e iPad si sentiva scoraggiato dalla prospettiva di un “‌iPhone 13‌” a causa della triskaidekafobia, la paura del numero tredici. Il 38% dei partecipanti al sondaggio ha invece suggerito ad Apple di eliminare del tutto il numero corrispondente e nominare ogni versione di “iPhone” in base all’anno (ad es. iPhone 2021, ndr).

Solo il 13% degli utenti di ‌iPhone‌ e ‌iPad‌ intervistati ha espresso la preferenza per il nome “‌iPhone‌ 12S”, di cui si è parlato parecchio nelle ultime settimane come possibile denominazione alternativa. Tuttavia, come sanno bene i fan dell’azienda del CEO Tim Cook, la nomenclatura “S” è solitamente riservata a piccoli aggiornamenti: un esempio è l’‌iPhone‌ 6S, che garantiva solo miglioramenti marginali rispetto all’‌iPhone‌ 6 dell’anno precedente.

Fonte MacRumors