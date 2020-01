Nokia, in arrivo l’ennesimo telefono classico “rivisitato”: lancio il 25 gennaio?

I telefoni retrò a marchio Nokia hanno visto un risveglio di interesse negli ultimi due anni. HMD Global, la società finlandese che sviluppa dispositivi mobili con il marchio “Nokia”, ha riportato in auge sia il “flip phone”, sia il famosissimo 8110, spesso etichettato come “banana phone” .

Ora, stando a quanto emerso online, sembra che la società nordica stia lavorando ad una nuova rivisitazione. Alla fine di questo mese, infatti, potremmo già avere tra le mani un Nokia “Original”. E’ stato ancora una volta il Chief Product Officer di HMD Global, Juho Sarvikas, a fornire le prime indicazioni su questo nuovo dispositivo, che molto probabilmente sarà uno dei classici telefoni Nokia rivisto con hardware moderno e qualche nuovo asso nella manica per soddisfare gli utenti.

Sarvikas non ha rivelato il nome del nuovo smartphone nel suo tweet, ma ha suggerito una possibile data di lancio. Il dirigente di HMD Global ha menzionato il capodanno cinese, che potrebbe essere il giorno in cui la società svelerà l’ennesima versione modernizzata di un classico telefono Nokia. Dato che il capodanno cinese verrà celebrato il 25 gennaio, la probabilità che la data di lancio sia proprio quella è decisamente alta.

Nel frattempo il colosso finlandese non perde di vista gli aggiornamenti per i suoi dispositivi più datati. Come trapelato nelle ultime ore, il Nokia 6.1 Plus ha iniziato a ricevere l’aggiornamento ad Android 10, l’attuale versione del sistema operativo di Google. L’annuncio del nuovo update è arrivato proprio da HMD Global, che ha confermato anche la presenza nell’aggiornamento delle patch di sicurezza Android che fanno riferimento al mese di dicembre 2019. Inoltre, vengono introdotte nel Nokia 6.1 Plus funzionalità come la modalità oscura, la navigazione con le gesture e la risposta intelligente.

Anche questo aggiornamento è in fase di distribuzione tramite OTA, pertanto raggiungerà tutti i dispositivi interessati nel giro di qualche giorno. Gli utenti possono anche verificare manualmente l’aggiornamento recandosi sul menu Impostazioni e successivamente su Informazioni sul telefono, Aggiornamenti di sistema e Controlla aggiornamenti. Il numero di versione dell’aggiornamento è v4.10C, mentre il peso è di 1302.7 MB.

