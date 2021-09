Nokia lancerà il tablet T20 il 6 ottobre (e forse anche uno smartphone)

In un periodo di grandi annunci non poteva certo mancare un importante produttore come HMD Global. L’azienda finlandese che sviluppa dispositivi con il marchio Nokia ha infatti programmato un nuovo evento dove verranno annunciati nuovi prodotti molto interessanti. Come riportato sulla pagina Twitter di Nokia Mobile, infatti, i fan del brand possono già cerchiare di rosso la data del 6 ottobre: il protagonista principale dell’evento sarà un tablet con marchio Nokia, che verrà presentato ufficialmente.

Il teaser mostra i primi smartphone Nokia insieme a quelli più moderni, quasi a voler ripercorrere la storia del celebre marchio. Tuttavia, quello che spicca nell’immagine del teaser è senza dubbio l’oggetto che si trova alla fine, ovvero la scatola bianca di dimensioni importanti, velata da una leggera ombra. “La nostra famiglia continua a crescere”, si legge nella didascalia del tweet.

Stando ad alcuni precedenti report pubblicati da Nokiamob.net e altri, HMD Global starebbe effettivamente pianificando il lancio di un tablet basato su Android. I rapporti affermano che il prodotto potrebbe chiamarsi Nokia T20 e dovrebbe essere caratterizzato da un display da 10,36 pollici, 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione: potrebbe esserci anche una versione con il supporto wireless 4G.

Ma quanto potrebbe costare il nuovo tablet di Nokia? Al momento non sono emersi dettagli sul prezzo, anche se le voci riferiscono che nel Regno Unito il modello standard del device verrà venduto a 185 sterline (circa 215 euro), mentre la versione 4G costerà 202 sterline (pari a circa 235 euro).

Ma nell’evento del 6 ottobre non vedremo solo il tablet T20, o almeno questo è ciò che trapela online. In un’intervista rilasciata ad Android Authority all’inizio di quest’anno, il Chief Product Officer di HMD Global, Juho Sarvikas, ha precisato che l’azienda finlandese potrebbe lanciare smartphone più convenienti con supporto 5G entro il 2021. Il primo telefono di questo tipo potrebbe essere il presunto Nokia G50 5G, che secondo il sito cinese dell’ente di certificazione TENAA potrebbe arrivare con un grande display da 6,82 pollici.

Fonte Android Authority