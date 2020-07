Nokia lancia i suoi nuovi auricolari (true wireless e non): tre modelli per soddisfare ogni esigenza

Tra le tante aziende che stanno proponendo degli interessanti modelli di auricolari true wireless non poteva di certo mancare Nokia. Anche l’azienda finlandese vuole dire la sua, lanciando ufficialmente Nokia E1200 Essential Wireless Headphones, Nokia E3500 Essential True Wireless Earphones e Nokia E3200 Essential True Wireless Earphones.

Tutti e tre i nuovi dispositivi audio sono progettati per soddisfare esigenze diverse. Mentre gli auricolari Nokia E3200 Essential sono progettati per un’esperienza di riproduzione musicale in movimento, i Nokia E3500 Essential mirano a fornire un’uscita audio di alta qualità insieme alle tecnologie cVc e aptX di Qualcomm. Le cuffie Nokia E1200 Essential, invece, offrono un’esperienza audio robusta con un design over-the-ear.

I dettagli sul prezzo dei nuovi modelli di cuffie (true wireless e non) non sono ancora stati resi noti, anche se tutti e tre i modelli sono elencati con le loro specifiche dettagliate sul sito dell’azienda finlandese, con tanto di didascalia “coming soon”.

Gli auricolari Nokia E3200 Essential si presentano con un design arrotondato e dispongono di driver dinamici da 6 mm, con una gamma di risposta in frequenza da 20Hz a 20kHz. Gli auricolari hanno anche un livello di pressione sonora di 103 decibel (dB) e un’impedenza di 16 ohm. Inoltre, sono presenti controlli touch e la certificazione IPX5, che accerta la resistenza all’acqua del prodotto.

Queste cuffie hanno una batteria da 50 mAh, oltre alla custodia di ricarica con una batteria da 360 mAh, garantendo così un totale di 17 ore di backup con una singola carica. Gli auricolari sono inoltre dotati del supporto Bluetooth v5.0 e includono l’accesso a Google Assistant e Siri. In più, la modalità ambientale consente di ascoltare l’ambiente circostante.

Gli auricolari Nokia E3500 Essential True Wireless Earphones sono invece considerati un’ottima alternativa alle AirPods. Gli auricolari sono caratterizzati da driver da 10 mm con sensibilità di 103 dB e impedenza di 16 ohm. Anche qui troviamo la certificazione IPX5. Inoltre, le cuffie hanno un doppio microfono insieme alla tecnologia cVc di Qualcomm per ridurre il rumore di fondo e garantire chiamate vocali senza disturbi. Gli auricolari contengono batterie da 48 mAh, mentre la custodia di ricarica in dotazione viene fornita con una batteria da 360 mAh: la durata complessiva della batteria è pertanto di 25 ore.

Infine, le cuffie Nokia E1200 Essential True Wireless Earphones sono progettate per gli utenti che desiderano un’opzione over-the-ear. Le cuffie sono dotate di driver dinamici da 40 mm, ed è presente anche un microfono incorporato. Il modello si caratterizza per la copertura in metallo nero opaco con padiglioni con finitura lucida.

Anche qui possiamo apprezzare il supporto per la connettività Bluetooth v5.0. Infine, la batteria da 500 mAh garantisce fino a 40 ore di riproduzione musicale con una singola carica.

Fonte Gadgets360