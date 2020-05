Nokia C5 Endi, C2 Tava e C2 Tennen sono ufficiali: dettagli e prezzi dei nuovi telefoni

Nokia C5 Endi, Nokia C2 Tava e Nokia C2 Tennen sono i nuovi telefoni dell’azienda finlandese. Tutti e tre i nuovi dispositivi sono stati annunciati nelle scorse ore da HMD Global, la società che sviluppa dispositivi mobili con il marchio Nokia. Al momento sono in vendita negli Stati Uniti, e non ci sono notizie in merito ad un eventuale lancio nei mercati europei, compreso quello italiano.

Nokia C5 Endi funziona con Android 10 come sistema operativo. Il telefono ha un display HD + waterdrop da 6,5 ​​pollici con proporzioni 19: 9 ed è alimentato con un processore octa-core MediaTek Helio P22, abbinato a 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Il Nokia C5 Endi ha tre fotocamere sul retro, con un sensore principale da 13 megapixel, un sensore ultra-wide da 5 megapixel e un sensore di profondità. Inoltre, il Nokia C5 Endi è equipaggiato con una batteria da 4.000 mAh che dovrebbe riuscire a garantire un’autonomia di 48 ore.

Il Nokia C2 Tava e il Nokia C2 Tennen hanno un design piuttosto simile e condividono anche alcune specifiche. Entrambi, infatti, si presentano con un display HD + da 5,45 pollici e un processore MediaTek Helio A22, con 2 GB di RAM e 32 GB di storage, con un’opzione che consente l’ulteriore espansione fino a 128 GB utilizzando uno slot per schede microSD.

La configurazione a doppia fotocamera dei due device di Nokia include una fotocamera con autofocus principale da 8 megapixel e una fotocamera secondaria per la profondità da 2 megapixel con supporto flash. I due dispositivi hanno inoltre una batteria da 3.000 mAh, Bluetooth v4.2, Wi-Fi, porta USB Type-C e 4G LTE.

Il Nokia C5 Endi ha un prezzo di partenza di 169,99 dollari (circa euro), mentre il prezzo del Nokia C2 Tennen è di 69,99 dollari. Infine, il Nokia C2 Tava ha un prezzo di 109,99 dollari. Il Nokia C2 Tava è elencato in una singola opzione di colore blu temperato, mentre la variante di colore del Nokia C5 Endi è Deep Midnight Blue.

