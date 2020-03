Nokia C2, svelato il nuovo telefono “low-cost”: Android Pie (Go), 4G e display da 5,7”

Nokia C2 è stato svelato prima del suo lancio ufficiale, che avverrà nella giornata di giovedì 19 marzo. Il successore del Nokia C1 verrà infatti presentato in occasione di un evento organizzato da HMD Global (coronavirus permettendo), la società finlandese che sviluppa dispositivi con il marchio “Nokia”. In quell’occasione verrà svelato anche il prezzo del nuovo smartphone, su cui finora non sono emersi dettagli significativi.

Tuttavia, considerando che il Nokia C1 aveva un prezzo di circa 50 euro, è probabile che per il C2 l’azienda finlandese abbia optato per una cifra non troppo superiore. Anche il Chief Product Officer dell’azienda Juho Sarvikas, ha svelato il nuovo telefono sui suoi social media, mentre le specifiche ufficiali sono state rivelate sul sito Web di Nokia.

Secondo il quadro delle specifiche disponibile sul sito Web dello storico marchio, il Nokia C2 presenta uno schermo HD + da 5,7 pollici con 1 GB di RAM e 16 GB di memoria interna. La capacità di archiviazione del telefono può essere espansa tramite scheda microSD (fino a 64 GB). Il telefono è alimentato da un processore Unisoc quad-core 1.4GHz e funziona con Android 9 Pie come sistema operativo. Tuttavia, una delle caratteristiche più interessanti del nuovo device di Nokia è l’appartenenza al programma Android Go, che consente di usufruire di una versione più leggera del robottino verde.

Per quanto riguarda il comparto foto, è presente una fotocamera da 5 megapixel abbinata a un flash LED sia sul lato anteriore che sul retro del telefono, simile a quanto visto sul suo predecessore, il Nokia C1. Il nuovo smartphone dell’azienda nordica include anche una batteria rimovibile da 2.800 mAh e ha opzioni di connettività come 4G, jack da 3,5 mm e radio FM. In più, il telefono è dotato di un pulsante Google Assistant.

Il telefono è infine disponibile nelle varianti di colore “Cyan” e Nero.

Fonte Gadgets360