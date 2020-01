Nokia 9.2 Pure View potrebbe avere una fotocamera selfie sotto il display

HMD Global ha rinviato il lancio del prossimo smartphone di punta Nokia, Nokia 9.2, Pure View, al fine di avere il tempo per progettarlo al meglio e mettere nel mercato un prodotto competitivo e al passo con i tempi.

Secondo queste indiscrezioni, quindi, il nuovo dispositivo non sarà presentato al prossimo Mobile World Congress (MWC 2020) ma sarà presentato con grandi probabilità nella seconda metà dell’anno. Questo dettaglio dà il tempo alla società di adottare il chipset Snapdragon 865, già in uso in molti dei concorrenti.

Ma questo ritardo nella presentazione al mercato potrebbe essere dovuto anche ad una grossa novità nel comparto fotografico: una fotocamera sotto il display.

Nokia 9.2: fotocamera sotto il display?

Al MWC di quest’anno, come vi abbiamo già comunicato, Nokia presenterà: Nokia 8.2 5G, Nokia 5.2 e Nokia 1.3, tra questi non figura il 9.2. Pure View. Il ritardo con cui HMD sta portano il nuovo Nokia 9.2 nel mercato potrebbe essere dovuto a delle grandi novità che sono in fase di studio, come la fotocamera selfie posizionata sotto il display.

Secondo recenti indiscrezioni uscite su Twitter questa funzione sarebbe attualmente in fase di test su sul Nokia 9.2. Pure View.

Altre aziende avevano già parlato in precedenza di questa tecnologia: Oppo aveva mostrato anche delle demo in merito, ma finora nessuno aveva confermato di essere pronto per il lancio nel mercato.

HMD Global vuole forse provare a sfidare gli altri produttori? Staremo a vedere, dopo tutto se la funzione è ancora in fase “test” significa che questa può essere eliminata in caso non funzioni al meglio.

Fonte gsm