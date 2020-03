Nokia 8.3 5G, 5.3 e 1.3 sono ufficiali: tutte le specifiche tecniche e i prezzi

Nokia 8.3 5G, Nokia 5.3 e Nokia 1.3 sono i tre nuovi smartphone appena lanciati da HMD Global, la società finlandese che sviluppa dispositivi con il celebre marchio finlandese.

Il Nokia 1.3 è uno smartphone entry-level, mentre il 5.3 è rivolto ai clienti che cercano uno smartphone dalle buone caratteristiche ma abbastanza economico. Il Nokia 8.3 5G, infine, è il primo smartphone Nokia dotato di supporto 5G. Il Nokia 1.3, il Nokia 5.3 e il Nokia 8.3 5G avrebbero dovuto essere tra i telefoni protagonisti del Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, in programma a fine febbraio, eventi annullati a causa della diffusione dell’epidemia di coronavirus. Il lancio dei tre prodotti è quindi avvenuto esclusivamente online.

Nokia 1.3 funziona con Android 10 (Go Edition) come sistema operativo e potrà essere aggiornato ad Android 11 (Go Edition). Il telefono ha un display HD + da 5,71 pollici (720×1520 pixel) ed è alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 215 quad-core, insieme a 1 GB di RAM LPDDR3 e 16 GB di storage. Sul retro è presente una singola fotocamera da 8 megapixel, mentre davanti troviamo un sensore da 5 megapixel. La batteria è da 3000 mAh.

Anche Nokia 5.3 funziona con Android 10 ed è aggiornabile ad Android 11 (e alla sua prossima versione). Il telefono ha un display HD + da 6,55 pollici (720×1600 pixel) con proporzioni 20: 9. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 665 octa-core, abbinato a 3 GB, 4 GB e 6 GB di RAM LPDDR4x e due opzioni di memoria interna (64 e 128 GB). Sul retro ci sono ben 4 fotocamere, con un sensore primario da 13 megapixel. Il Nokia 5.3 è inoltre equipaggiato con una batteria da 4.000 mAh che supporta la ricarica da 10 W e offre fino a 22 ore di conversazione su una rete 3G.

Nokia 8.3 5G si presenta con un PureDisplay Full HD + da 6,81 pollici (1080×2400 pixel) e un SoC Qualcomm Snapdragon 765G octa-core, abbinato a 6 GB e 8 GB di RAM. Anche qui abbiamo una quadrupla fotocamera posteriore, con un sensore primario da 64 megapixel insieme a un obiettivo f / 1.89 supportato da Zeiss Optics. Sul davanti ecco una fotocamera da 24 megapixel, mentre la batteria che equipaggia questo prodotto è da 4.500 mAh, con supporto alla ricarica rapida fino a 18 W.

Il prezzo del Nokia 1.3 è stato fissato a 95 euro, mentre il 5.3 verrà venduto a 189 euro. Infine, il prezzo della versione 8.3 5G è 599 euro. I telefoni dovrebbero sbarcare nel mercato italiano a maggio.

Fonte Gadgets360