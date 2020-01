Nokia 8.2 5G verrà presentato al MWC 2020, Nokia 9.2 entro la prima metà dell’anno

Tra le aziende protagoniste del prossimo Mobile World Congress 2020, che si terrà anche quest’anno a febbraio nella meravigliosa cornice di Barcellona, non poteva di certo mancare Nokia.

Lo storico marchio finlandese coglierà infatti l’occasione per presentare tre suoi nuovi telefoni, o almeno questo è ciò che emerge da varie fonti. Gli smartphone in questione sono Nokia 8.2 5G, Nokia 5.2 e Nokia 1.3, e sempre stando alle indiscrezioni non saranno le uniche novità che caratterizzeranno la presenza dell’azienda al MWC 2020.

Molto probabilmente, infatti, HMD Global – la società che sviluppa dispositivi mobili con il marchio “Nokia”, ndr – rivelerà il telefono della serie Nokia “Original” durante la fiera spagnola. Il telefono doveva essere presentato il 25 gennaio, ma pare che il produttore di smartphone finlandese abbia voluto ritardare il lancio a causa della crisi in seguito all’epidemia di coronavirus nella regione cinese. Nomi e specifiche ufficiali della nuova serie devono ancora essere rivelati.

Nokia 8.2 5G, il telefono più interessante dei tre in arrivo, dovrebbe avere un prezzo di partenza di 459 euro. Quasi certamente il device sarà dotato di un pannello pOLED o LCD e sarà alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 765 con un modem 5G integrato. Lo smartphone dovrebbe avere una configurazione base di 6 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione, anche se si parla di un’edizione limitata con 8 GB di RAM e due opzioni di storage (128 GB e 256 GB).

Ma le novità per Nokia non finiscono qui. Stando ad un recente “report”, infatti, sembra confermato l’arrivo di Nokia 9.2 nella prima metà del 2020. Inoltre, sono sempre più insistenti le voci che parlando di un telefono pieghevole che dovrebbe debuttare alla fine del 2020 o all’inizio del 2021.

Il Nokia 9.2, che avrà come processore un Qualcomm Snapdragon 865, non sarà presentato al MWC 2020 di Barcellona ma arriverà certamente entro giugno, come riferito dal sito Nokia Power User, che cita come fonte un tipster anonimo.