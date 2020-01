Nokia 7 Plus riceve l’aggiornamento ad Android 10 (con le patch di dicembre)

Nokia 7 Plus sta ricevendo proprio in queste ore l’aggiornamento ad Android 10. L’annuncio è arrivato direttamente da HMD Global, la società finlandese che sviluppa dispositivi mobili con il marchio “Nokia”.

Solo due giorni fa era stato confermato l’aggiornamento alla decima versione del sistema operativo per il Nokia 6.1 Plus. Il Nokia 7 Plus è stato lanciato nel 2018 con Android Oreo e ha ricevuto un aggiornamento ad Android Pie nei mesi successivi. Il Nokia 7 Plus fa parte del programma Android One di Google che promette aggiornamenti software garantiti e un’interfaccia Android di serie ottimizzata.

Ad ulteriore conferma dell’arrivo di Android 10 sul Nokia 7 Plus è comparso un tweet pubblicato dall’account Nokia Mobile. L’aggiornamento software V4.10C ha una dimensione di circa 1,4 GB e include anche le patch di sicurezza che fanno riferimento al mese di dicembre 2019. L’update introduce anche una serie di novità che caratterizzano l’ultima versione del robottino verde: la modalità Scura ad esempio, ma anche la risposta intelligente e la navigazione con le gesture. Gli utenti dovrebbero ricevere una notifica non appena l’aggiornamento verrà distribuito nella propria area geografica: tuttavia, i più “impazienti” possono controllare la presenza dell’update recandosi sul menu Impostazioni e cliccando su Informazioni sul telefono e Aggiornamento del sistema.

Il Nokia 7 Plus è un telefono alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 660 abbinato a 4 GB di RAM. Lo smartphone è dotato di un display Full HD + da 6 pollici con protezione Corning Gorilla Glass 5. Il Nokia 7 Plus ha una doppia fotocamera sul retro caratterizzata da una fotocamera grandangolare da 12 megapixel e una fotocamera principale da 13 megapixel con ottica Zeiss. Sul davanti troviamo invece un sensore da 16 megapixel.

Il Nokia 7 Plus ha inoltre una batteria da 3.800 mAh che assicura una discreta autonomia. Come accennato in precedenza, il Nokia 7 Plus fa parte del Programma Android One, che garantisce due aggiornamenti Android e tre anni di aggiornamenti di sicurezza: ecco perchè l’aggiornamento ad Android 10 potrebbe anche essere l’ultimo “major update” per il Nokia 7 Plus.

