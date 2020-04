Nokia 1 Plus riceve l’aggiornamento ad Android 10 (con Android Go)

Nokia 1 Plus ha iniziato a ricevere l’aggiornamento ad Android 10 (Go edition), quasi un anno dopo il suo lancio ufficiale. L’aggiornamento del sistema viene implementato “a scaglioni”, e solo il 10% degli utenti riceverà l’aggiornamento in questa prima giornata. Gli utenti non devono comunque preoccuparsi: nel giro di pochi giorni l’importante update farà capolino su tutti i dispositivi interessati.

Android Go, come ormai noto, è una versione “alleggerita” di Android, progettata per funzionare anche su smartphone entry-level. Nokia 1 Plus è stato presentato lo scorso anno al Mobile World Congress e ha ottenuto un certo riscontro nella clientela.

Le notizie sull’aggiornamento ad Android 10 per il telefono Nokia sono state condivise su Twitter dal Chief Product Officer di HMD Global, Juho Sarvikas. Inoltre è stato anche pubblicato sulla pagina della community di Nokia 1 Plus.l’elenco dei primi paesi che stanno ricevendo l’ultimo aggiornamento software. Si tratta di Bahrein, Bangladesh, Egitto, Iran, Iraq, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Malesia, Marocco, Oman, Pakistan, Qatar, Arabia Saudita, Sri Lanka, Tunisia, Emirati Arabi Uniti e Yemen, che riceveranno la decima versione del sistema operativo di Google entro il 3 maggio.

L’aggiornamento ad Android 10 non viene ancora confermato in Italia, ma come detto al massimo entro qualche settimana vedremo l’update anche qui da noi.

Sebbene non sia presente un changelog delle modifiche nella pagina della community Nokia, un articolo pubblicato su Nokia Power User afferma che l’ultimo aggiornamento migliora la funzionalità del telefono e le impostazioni sulla privacy. Viene infatti introdotta su Nokia 1 Plus una nuova forma di crittografia, chiamata Adiantum, più sicura ed efficiente rispetto ai suoi predecessori. Inoltre alcune app, tra cui Google Go, YouTube Go e Gallery Go, vengono aggiornate con nuove funzionalità.

Per controllare l’aggiornamento di Android 10 (Go edition) sul proprio sistema, gli utenti di Nokia 1 Plus dovranno accedere al menu Impostazioni e in seguito cliccare su Sistema, poi su Avanzate e Aggiornamenti di sistema.

Fonte Gadgets360