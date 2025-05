Nintendo Switch 2: Rivelate le specifiche tecniche e le differenze di prestazione tra modalità

Con l’annuncio ufficiale di Nintendo riguardo le specifiche della nuova console Switch 2, le aspettative tra i fan sono alle stelle. Mentre la compagnia giapponese ha fornito alcune informazioni generali sul dispositivo, non mancavano dubbi sulle reali potenzialità hardware. Recentemente, Digital Foundry ha offerto dettagli cruciali che chiariscono le specifiche finali del sistema, contribuendo così a dissipare le speculazioni accumulate negli anni.

Specifiche tecniche: Cosa rivelano i dati

Secondo i dati forniti da Digital Foundry, la nuova Switch 2 non si avvale del tradizionale chip Nvidia Tegra T1, utilizzato nel modello precedente. Invece, la console beneficia di un silicio personalizzato progettato specificamente per Nintendo e per il gaming mobile. Ciò comporta un miglioramento significativo delle prestazioni generali. Nella tabella che segue sono evidenziati i dati essenziali delle prestazioni in varie modalità.

| Switch 2 | Docked | Undocked |

| ——– | —————— | ——————– |

| CPU clock | 998 Mhz | 1101 Mhz |

| GPU clock | 1007 Mhz | 561 Mhz |

| Ray-tracing | 20 gigarays/sec | 10 gigarays/sec |

| Memory bandwidth | 102GB/s | 68GB/s |

Questi numeri dimostrano la differenza sostanziale tra le performance in modalità docked e undocked. Infatti, sia la velocità della CPU che quella della GPU, unitamente alla larghezza di banda della memoria, mostrano un incremento notevole quando la console è collegata a una TV. Quest’aspetto tecnico giustifica l’integrare un sistema di raffreddamento attivo nel dock della Switch 2, un elemento non presente nel modello precedente.

Prestazioni e confronto con il modello precedente

Quando si compara la Switch 2 con il modello tradizionale, emergono notevoli differenze. La Switch 2 è dotata di una GPU Ampere miniaturizzata che raggiunge un picco di 3.072 TFLOPs in modalità docked, contro i soli 1.71 TFLOPs in modalità undocked. Pur non essendo numeri perfettamente confrontabili con altre console di gioco, evidenziano quanto potenziale grafico gli utenti dovranno rinunciare quando giocano senza collegarsi a un televisore.

Le specifiche tecniche sono ulteriormente ampliate da dettagli su architetture e componenti. Gli 8 core della CPU utilizzano l’architettura ARM Cortex A78C, mentre la GPU si basa su tecnologia Ampere con 1536 CUDA cores. La larghezza di banda della memoria si mantiene a 128-bit con LPDDR5, a differenza della Switch originale che utilizza LPDDR4 e presenta una larghezza di banda di 64-bit. Questi cambiamenti rappresentano un passo avanti per i gamers, con un aumento significativo delle prestazioni globali.

Un dettaglio inaspettato: La velocità della CPU

Un aspetto interessante riguarda la velocità della CPU della Switch 2, che aumenta quando la console viene utilizzata in modalità portatile. Sebbene non ci sia ancora spiegazione ufficiale a questo fenomeno, esperti come quelli di Digital Foundry ipotizzano che questa scelta possa essere una strategia per compensare la minore larghezza di banda della memoria quando la console non è connessa al dock. Ciò sottolinea ulteriormente la complessità delle tecnologie utilizzate.