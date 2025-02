Nintendo Switch 2: Nuove Funzionalità per i Joy-Con Rivelate da Brevetto

Da un mese circolano indiscrezioni sull'innovativa funzione dei Joy-Con della Nintendo Switch 2, che potrebbero operare come un mouse su una superficie piatta. Un brevetto recentemente pubblicato da Nintendo sembra avvallare tali voci, spiegando come questa funzionalità sarà implementata.

Dettagli sul Brevetto Internazionale

Il brevetto internazionale è stato registrato presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale a gennaio 2023, ma è stato reso pubblico sul sito web della WIPO solo il giovedì della scorsa settimana. Si tratta di un documento redatto in giapponese, che comprende illustrazioni dettagliate dei Joy-Con della Switch 2, perfettamente in linea con le aspettative di design. L'abstract del brevetto in inglese descrive "un sensore per l'operazione con il mouse" capace di "rilevare la luce riflessa da una superficie rilevata, la quale cambia quando il dispositivo viene fatto scorrere su di essa". Questo funzionamento è molto simile a quello di tanti mouse ottici comunemente utilizzati.

Il documento include disegni schematici che mostrano come la fonte di luce e il sensore siano progettati per adattarsi all'interno del Joy-Con, corredati di una lente incorporata per dirigere la luce verso e da ciascun elemento. Questa soluzione tecnica potrebbe aprire a nuove modalità di interazione con i giochi e le applicazioni su Switch 2, rendendo l'esperienza di gioco molto più versatile.

Modalità Mouse: Come Funziona

Secondo la traduzione del testo completo del brevetto, il controller è definito "un dispositivo di input innovativo che funge anche da mouse e non solo". Nella modalità mouse, come specificato, gli utenti dovranno tenere il bordo esterno del controller con il palmo della mano, posizionando il bordo interno "su, per esempio, un tavolo o una superficie simile".

In tale configurazione, il pollice dell'utente potrà facilmente raggiungere il joystick analogico, ora orientato orizzontalmente, mentre l'indice e il medio potranno posizionarsi in modo da utilizzare i due tasti posteriori come "un pulsante di clic destro e un pulsante di clic sinistro". Questa modalità è descritta nel brevetto come "facile da tenere" e "aggrapparsi". Viene anche sottolineato con particolare attenzione come i pulsanti posteriori si adattino perfettamente all'imbottitura curvata dell'angolo superiore del controller, rendendoli "facili da premere" sia spingendo verso il basso sia avvicinandosi orizzontalmente con un dito.

Aspettative e Implicazioni sul Mercato

Questo sviluppo rappresenta un passo significativo nell'approccio di Nintendo all'interattività dei gaming system. L'idea di poter utilizzare i Joy-Con come un dispositivo input versatile potrebbe cambiare radicalmente la dinamica del gameplay e delle applicazioni, portando a un'esperienza più integrata e compatibile con la navigazione di interfacce complesse. Gli esperti di tecnologia e di gaming guardano con attenzione a queste innovazioni, che potrebbero non solo ridefinire il modo di giocare, ma anche influenzare le strategie di mercato dei competitor.

In un settore in cui le modalità di interazione si evolvono costantemente, Nintendo dimostra ancora una volta di essere all'avanguardia nel rispondere alle esigenze dei consumatori, creando strumenti che rispondano sia al gioco che all'uso più pratico e quotidiano. I tanti fan della Switch e i nuovi utenti potranno ben presto scoprire il potere di questa nuova funzionalità, in un contesto sempre più competitivo e innovativo.