Nintendo Switch 2: attese alte e rifornimenti limitati in arrivo

Con la recente ammissione di Nintendo riguardo alla difficoltà nel soddisfare le prenotazioni della Switch 2, cresce l’ansia tra i fan. L’azienda, tramite una dichiarazione rilasciata sui social, ha reso noto che non sarà in grado di fornire tutte le console richieste dalla sua piattaforma di vendita online giapponese. Quest’articolo esplorerà i dettagli di questa situazione, l’andamento delle vendite e le opzioni disponibili per gli acquirenti interessati.

la situazione delle prenotazioni in giappone

Il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha confermato che la domanda per la nuova console è esplosa, con ben 2,2 milioni di richieste di prenotazione solo in Giappone. Questo numero sorprendente non solo supera ogni aspettativa, ma è anche molto maggiore rispetto alle console Nintendo Switch 2 che saranno effettivamente consegnate a partire dal 5 Giugno. È un segnale chiaro che i giocatori giapponesi sono ansiosi di mettere le mani sul nuovo prodotto.

Furukawa ha anche evidenziato che la domanda per la Switch 2 è sei volte superiore rispetto al primo mese di vendite della console originale, che nel suo esordio in Giappone ha venduto 360.000 unità. Le cifre attuali sono quasi paragonabili alle 2.74 milioni di console Switch vendute a livello globale nei primi periodi di disponibilità nel 2017. Questo aumento esponenziale di interesse fa riflettere sulle attese elevate da parte dei consumatori.

la lotteria delle console e i rivenditori di terze parti

In merito alla disponibilità delle console, Furukawa non ha rivelato il numero esatto di unità pronte per il lancio. Tuttavia, ha precisato che una quantità significativa di clienti non riuscirà a ottenere la console tramite il sistema di lotteria del My Nintendo Store. Coloro che non avranno successo nella prima estrazione verranno automaticamente riammessi in una seconda lotteria. In aggiunta, a partire dal 24 aprile, i rivenditori di terze parti in Giappone inizieranno a prendere ordini di prenotazione, ampliando così le possibilità di acquisto.

Nintendo offrirà ai suoi utenti due modelli della Switch 2: una versione esclusivamente per il mercato giapponese a 49.980 yen e una variante multilingue a 69.980 yen , disponibile solamente attraverso il My Nintendo Store. Queste opzioni di prezzo rappresentano una strategia pensata per attrarre un vasto pubblico di giocatori, da quelli più locali a quelli che preferiscono un’esperienza internazionale.

la situazione globale delle prenotazioni

Allargando lo sguardo oltre il Giappone, le prenotazioni per la Switch 2 erano già aperte da alcune settimane in diverse regioni del mondo, inclusa gran parte dell’Europa, dove i negozi hanno esaurito rapidamente le scorte. Negli Stati Uniti, le prenotazioni apriranno domani a un prezzo di 449,99 dollari, dopo un iniziale ritardo legato a preoccupazioni sui dazi. Questo genererà ulteriore attesa e tensione tra i fan americani desiderosi di accaparrarsi la loro console.

Nell’ottica di queste dinamiche, le aspettative di vendite per la Switch 2 continuano a crescere come una valanga, riflettendo la grande influenza e popolarità di Nintendo nel settore videoludico. Resta da vedere come l’azienda risponderà a questa domanda straordinaria e quali strategie attuerà per garantire rifornimenti sufficienti a soddisfare la richiesta dei clienti in tutto il mondo.