Nintendo prepara l'uscita della Switch 2: modifiche all'eShop in vista del nuovo lancio

Con l'uscita della nuova console Nintendo Switch 2 imminente, prevista per il 2 aprile, la compagnia giapponese sta apportando significativi cambiamenti al suo negozio online, l'eShop, in vista dell'arrivo della sua ultima innovazione portatile. Queste modifiche sembrano mirate a ridurre le offerte attuali, allineandole a strategie che anticipano il nuovo prodotto, come l'eliminazione di alcuni programmi di fidelizzazione che hanno supportato i consumatori nei loro acquisti digitali.

L’addio ai Gold Points

Uno dei principali cambiamenti riguarda il programma dei Gold Points, un'iniziativa lanciata da Nintendo per premiare gli utenti che effettuavano acquisti nel suo eShop. Fino ad ora, i giocatori accumulavano punti ogni volta che acquistavano un gioco. La quantità di Gold Points guadagnata variava in base al prezzo del prodotto: ad esempio, l'acquisto di un gioco da 60 dollari portava a un guadagno di 3 dollari in punti. Questi punti potevano poi essere utilizzati per ottenere sconti sui futuri acquisti.

Tuttavia, a partire dal 24 marzo alle 21:30 PT , i consumatori non guadagneranno più Gold Points per i loro acquisti. I punti accumulati prima della scadenza rimarranno validi per 12 mesi, consentendo agli utenti di utilizzare i punti già guadagnati. Questa decisione ha suscitato domande tra i fan, che ora si interrogano sugli effetti di questa brusca interruzione prima del lancio della Switch 2.

Aggiornamenti sui Voucher dei giochi Nintendo

Ad accompagnare la fine del programma Gold Points, Nintendo ha anche aggiornato le informazioni relative ai Voucher per i giochi Switch. Questo programma consente agli utenti di acquistare due giochi Nintendo a un prezzo complessivo di 100 dollari, offrendo un risparmio di 20 dollari rispetto al prezzo pieno. Titoli come Splatoon 3 e Mario Kart Deluxe 8 erano particolarmente popolari tra gli utenti del servizio.

Tuttavia, le nuove regole specificano che i Voucher non possono più essere utilizzati per i giochi esclusivi della Switch 2. Questo limitato ambito di applicazione solleva ulteriori interrogativi sul futuro dei giochi su Switch e su come la compagnia intenda posizionare i suoi nuovi titoli nel mercato.

Le speculazioni sul futuro di Nintendo

Nelle ultime ore, Nintendo non ha fornito commenti ufficiali riguardo a questi cambiamenti, lasciando i fan con molte più domande che risposte. L'eliminazione di questi programmi, in prossimità del lancio della Switch 2, suggerisce che potrebbe esserci una nuova strategia in atto per attrarre i clienti verso la nuova console con un diverso sistema di ricompense.

Con l'annuncio che si avvicina e la probabile uscita della consolle prevista per l'estate, l'attesa è palpabile. Gli appassionati si domandano se Nintendo stia preparando qualcosa di innovativo per il nuovo sistema, capace di coinvolgere i giocatori in modi differenti rispetto al passato. Mentre la situazione si sviluppa, gli appassionati possono solo aspettare e osservare quali sorprese riserverà il gigante giapponese.