Netgear Orbi 873: il miglior compromesso nella scelta del Wi-Fi 7 Mesh

Il Netgear Orbi 873 si colloca in una posizione strategica tra i modelli più costosi e performanti come l'Orbi 973 e quelli più economici e meno potenti come l'Orbi 773. Se stai cercando un sistema di Wi-Fi 7 robusto e prestante per una grande abitazione, questa proposta potrebbe rivelarsi un'ottima scelta. Con un design moderno e specifiche all'avanguardia, l'Orbi 873 promette performance elevate e una copertura Wi-Fi estesa.

Specifiche tecniche del Netgear Orbi 873

Il Netgear Orbi 873 si distingue per il suo supporto alla specifica Wi-Fi 7 , caratterizzato dalla presenza di otto antenne, tutte interne. Non si può rimuovere alcuna antenna, ma ciò non compromette il design elegante e pratico del dispositivo. Le porte del router comprendono una porta WAN da 10 Gbps e quattro porte LAN da 2.5 Gbps, mentre le unità satellite presentano anche loro quattro porte LAN da 2.5 Gbps.

Questo sistema ospita un processore quad-core da 1.5GHz, 2GB di memoria RAM e 4GB di spazio di archiviazione, abbinate a un chipset Wi-Fi Qualcomm QCN6274. Con una performance di picco di 1.830 Gbps a una distanza di 15 piedi e una copertura massima di 115 piedi, l'Orbi 873 si mostra capace di gestire anche i carichi di lavoro più gravosi. I costi stimati di elettricità annuale si aggirano intorno ai 54.50 dollari, considerando un funzionamento costante con due satelliti.

Prezzi e disponibilità dell'Orbi 870

Il prezzo dell'Orbi 873 può risultare piuttosto elevato, con un costo di 1.300 dollari per un kit composto da tre unità. Questo modello è posizionato tra l'Orbi 970, più caro, e l'Orbi 770, più economico ma con prestazioni inferiori. Gli acquirenti devono essere avvertiti sui prezzi, poiché i kit mesh possono arrivare a costare 1.000 dollari per un router RBE871 e un nodo RBE870, oppure 1.300 dollari per due nodi e un router in grado di coprire 9.000 piedi quadrati. Ai nodi aggiuntivi RBE870, disponibili a 550 dollari ciascuno, è possibile estendere ulteriormente la copertura.

Rispetto ad altre opzioni sul mercato, come il TP-Link Deco BE85 mesh, che inizialmente costava 1.500 dollari ma ora a 1.200, l'Orbi 873 offre comunque prestazioni competitive, sebbene il prezzo rimanga un punto critico da considerare.

Design accattivante e funzionalità

Il design dell'Orbi 873 è un altro punto a suo favore. Disponibile in bianco o nero, il modello nero è esclusivo del sito web di Netgear. Con dimensioni di 10.6 x 5.8 x 4.4 pollici, le sue torri arrotondate si insertano facilmente e si adattano bene alla maggior parte degli arredamenti, siano essi tavoli, scrivanie o librerie.

Dall'aspetto identico, il router RBE871 include una porta WAN da 10 Gbps e quattro porte LAN da 2.5 Gbps, mentre i satelliti RBE870 hanno ciascuno quattro porte LAN da 2.5 Gbps per il collegamento di dispositivi vari. È importante notare che non è presente una porta USB, un dettaglio che potrebbe risultare deludente per alcuni utenti.

Netgear ha pensato anche alla praticità, offrendo staffe da parete a 40 dollari per una facile installazione dei vari modelli Orbi Wi-Fi 7. I router e i satelliti sono già accoppiati prima dell'installazione e dispongono di barre LED per indicare lo stato di funzionamento, semplificando ulteriormente la configurazione.

Performance e test sul campo

Nel confronto con altri modelli più avanzati, l'Orbi 873 ha dimostrato di sapersi comportare eccellentemente nella mia abitazione storica di 3.500 piedi quadrati. Utilizzando test di rete specifici, come quello di Keysight, ha raggiunto un throughput di 2.304 Gbps, posizionandosi molto bene anche in presenza di più dispositivi.

Collegando direttamente il router e il sistema di test tramite Cat 6 a 15 piedi di distanza, i risultati sono saliti a 3.062 Gbps, perfetti per streaming di alta qualità o sessioni di gioco online. A 15 piedi, la rete ha raggiunto 1.820 Gbps, superando i competitor diretti. Questo dispositivo si è rivelato efficace anche a distanze maggiori, continuando a mantenere prestazioni superiori rispetto ai modelli concorrenti, come il TP-Link Deco BE85 e l'Orbi 773.

Semplicità di installazione e configurazione

L'installazione dell'Orbi 873 è rapida e intuitiva grazie all'app Netgear Orbi. L'intero processo richiede circa 17 minuti. Una volta installata l'app, basta seguire le istruzioni per configurare il sistema e personalizzare le impostazioni di rete. L’app permette di monitorare le connessioni, le velocità di internet e le impostazioni di sicurezza, offrendo anche la possibilità di personalizzare con strumenti aggiuntivi, come il controllo genitori e il pacchetto Armor di Netgear.

In definitiva, sebbene il Netgear Orbi 873 non sia il sistema di mesh più economico disponibile sul mercato, la sua combinazione di prezzo, prestazioni e facilità di installazione lo rende una scelta eccellente per chi desidera un Wi-Fi a copertura completa nelle proprie abitazioni. Con caratteristiche avanzate e una gestione semplice, rappresenta un giusto compromesso per ottimizzare la connettività in spazi ampi.