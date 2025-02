Netgear avverte: aggiornate il vostro router per evitare vulnerabilità critiche

La sicurezza della rete domestica è al centro dell'attenzione dopo che Netgear ha segnalato due problemi critici che interessano vari router Wi-Fi 6 e modelli Nighthawk Pro Gaming. È fondamentale che i possessori di questi dispositivi eseguano senza indugi gli aggiornamenti proposti, poiché i rischi di attacchi esterni sono tutt'altro che trascurabili. Le patch di sicurezza sono state rilasciate all'inizio di questa settimana e l'azienda invita i propri utenti ad agire prontamente per proteggere le proprie connessioni.

Vulnerabilità di sicurezza nei router Nighthawk

Tra i modelli interessati, un particolare problema è stato rilevato nei router Nighthawk Wi-Fi, dove si è manifestata una grave vulnerabilità di esecuzione remota di codice non autenticata. Questo tipo di vulnerabilità consente a un attaccante di eseguire codice malevolo sul router stesso senza alcuna autorizzazione necessaria. Per mettere in evidenza la gravità di questa minaccia, il Common Vulnerability Scoring System ha assegnato un punteggio di 9.8 su 10, classificando l'incidente come "critico".

Netgear ha chiarito quali sono i modelli di router Nighthawk colpiti. Per gli utilizzatori di questi dispositivi, è essenziale non solo riconoscere la vulnerabilità, ma anche comprendere che l'assenza di aggiornamenti software può compromettere la sicurezza della rete domestica e dei dati personali.

Access point wireless a rischio

Oltre ai router Nighthawk, anche alcuni access point wireless sono stati colpiti da una vulnerabilità di bypass di autenticazione. Questo problema consente ai malintenzionati di evitare completamente il processo di autenticazione per i dispositivi interessati. Gli access point sono particolarmente utilizzati in ambienti di lavoro o in edifici di grandi dimensioni, dove il semplice router non basta. La facilità con cui gli hacker possono sfruttare questa falla rende indifferibile il compito di aggiornare il firmware per evitare intrusioni indesiderate.

Netgear ha identificato specifici modelli di access point wireless esposti a questa vulnerabilità. Gli utenti di tali dispositivi devono essere consapevoli dei rischi e agire tempestivamente per mitigare le possibili conseguenze di un attacco informatico.

Come aggiornare il firmware del dispositivo

Per garantire la sicurezza del proprio router o access point, Netgear consiglia a tutti gli utenti di scaricare l'ultima versione del firmware disponibile. Le istruzioni per effettuare l’aggiornamento possono sembrare complesse, ma seguendo alcuni semplici passi, è possibile completare l'operazione in pochi minuti.

Ecco la procedura dettagliata fornita da Netgear:

Visitare la pagina principale del supporto Netgear. Digitare il numero di modello del proprio dispositivo nella barra di ricerca e selezionare il modello dal menu a tendina. Il numero di modello si trova alla fine del nome del router, ad esempio "XR1000". Cliccare su "Downloads" nella sezione superiore. Sotto "Current Versions", selezionare il download più recente che inizia con "Firmware Version". Cliccare su "Download" per avviare il download. Seguire le istruzioni presenti nel manuale utente, nelle note di rilascio del firmware o nella pagina di supporto del prodotto per installare il nuovo firmware.

Questo percorso potrebbe richiedere di ritornare al manuale d’uso per definire i passaggi corretti per l'aggiornamento del firmware. Se non si dispone facilmente del manuale, è possibile trovarlo visitando https://www.netgear.com/support/, inserendo il numero di modello e cliccando sul pulsante "Documentation" sulla pagina del prodotto.

Assistenza e comunicazione da parte di Netgear

Nonostante le informazioni diffuse, Netgear non ha immediatamente risposto alle richieste di commento da parte della stampa, in particolare al sito CNET. Tuttavia, l'azienda fa molto per garantire la sicurezza dei propri clienti attraverso questi aggiornamenti scollegati e tempestivi. Restare informati e agire rapidamente è la chiave per mantenere al sicuro la propria rete domestica nella sempre più vasta e complessa landscape digitale.