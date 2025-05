Netflix rivoluziona l’esperienza TV: novità in arrivo per la navigazione e le raccomandazioni

Netflix ha annunciato una significativa ristrutturazione della sua interfaccia per migliorare l’esperienza degli utenti e semplificare la navigazione tra i contenuti. Questa evoluzione, presentata in un comunicato stampa mercoledì, include anche test di nuove funzionalità per la versione mobile dell’app. L’obiettivo è fornire un accesso più fluido e immediato alle raccomandazioni e ai titoli, rendendo l’interazione con la piattaforma più intuitiva.

Nuova home page: focus sui dettagli del contenuto

Martedì, Netflix ha organizzato un evento per la stampa, dove ha mostrato la sua nuova home page rinnovata. Questo restyling mira a portare in primo piano tutte le informazioni essenziali relative a un titolo. Le modifiche apportate si concentrano sull’ottimizzazione delle raccomandazioni, rendendo più facile per gli utenti scoprire ciò che vogliono vedere.

Elizabeth Stone, Chief Technology Officer di Netflix, ha dichiarato: “Capita di avere una giornata pesante o di voler scoprire qualche nuovo attore. Con la nostra nuova funzione di raccomandazione reattiva, raccoglieremo più segnali, come quali trailer stai guardando o chi stai cercando, per suggerire titoli adatti al tuo stato d’animo in quel momento.” Grazie a questo, le raccomandazioni saranno più personalizzate e risponderanno meglio alle esigenze immediate degli utenti.

Design rinnovato: maggiore facilità di navigazione

Il restyling del layout della home page è caratterizzato da un design più elegante e pulito, che permette di visualizzare rapidamente informazioni importanti riguardanti i titoli, come gli orari di eventi dal vivo o il riconoscimento di premi come l’Emmy. Questo nuovo approccio rende l’interfaccia più gradevole dal punto di vista visivo, combinando dettagli informativi con immagini accattivanti.

In cima alla pagina, gli utenti troveranno facilitazioni per navigare tra Home, Shows, Movies, Games e My Netflix. Uno degli aspetti più significativi della ristrutturazione è il trasferimento delle funzioni di Ricerca e Lista personale dall’angolo sinistro alla parte superiore della schermata, rendendole così maggiormente visibili e facilmente accessibili.

Intelligenza artificiale generativa: raccomandazioni in real-time

Questa importante evoluzione nella funzione di raccomandazione di Netflix sfrutta al massimo le potenzialità dell’intelligenza artificiale generativa. I suggerimenti per i titoli appariranno sulla homepage in tempo reale, adattandosi rapidamente ai gusti e agli interessi degli utenti mentre navigano. Le scelte dei suggerimenti si baseranno sulle preferenze individuali e sui momenti specifici, creando un’esperienza di fruizione ottimale.

Eunice Kim, Chief Product Officer, ha detto riguardo al progetto: “Quando abbiamo iniziato a pensare a questa iniziativa, il nostro obiettivo era creare un’esperienza più flessibile per la nostra vasta gamma di contenuti. Volevamo essere più intuitivi e sensibili alle necessità dei nostri iscritti, per esaltare i momenti più emozionanti che Netflix può offrire.”

Prossime novità per gli utenti di tutto il mondo

Gli abbonati a Netflix potranno aspettarsi il lancio della nuova schermata principale nei prossimi giorni e mesi. Per gli utenti che accedono al servizio tramite dispositivi Apple, è prevista anche la possibilità di partecipare a un beta test per le funzionalità mobili in arrivo. Questo è un passo significativo verso la creazione di un’esperienza di visione più coinvolgente e personalizzata per tutti gli utenti in tutto il mondo.