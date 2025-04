Netflix punta a un valore di mercato di 1 trilione di dollari entro il 2030

In una rapida evoluzione nel mondo del business dello streaming, Netflix ha rivelato ambiziosi obiettivi di crescita. L’azienda mira a raggiungere una capitalizzazione di mercato di 1 trilione di dollari entro il 2030, un’informazione emersa durante una riunione annuale di revisione aziendale di marzo, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal. Attualmente, il suo valore di mercato si aggira intorno ai 400 miliardi di dollari.

Raddoppiare i ricavi: una sfida ambiziosa

Netflix non si limita a guardare il suo valore di mercato; l’azienda ha pianificato di raddoppiare i propri ricavi nello stesso intervallo di tempo. Nel 2024, i ricavi previsti ammontano a circa 39 miliardi di dollari, il che implica un obiettivo annuale di 78 miliardi di dollari entro cinque anni. Questo obiettivo è significativamente più ambizioso rispetto al tasso di crescita degli ultimi cinque anni, in cui i ricavi sono aumentati del 93,5% rispetto al 2019, quando ammontavano a circa 20 miliardi di dollari. Quel periodo, però, era caratterizzato da una crescita esplosiva degli abbonati al servizio di streaming e da una concorrenza limitata, cosa che non è più vera nel mercato attuale.

Nuove strade: il settore pubblicitario

Una componente fondamentale per il raggiungimento di questi obiettivi di fatturato è il settore pubblicitario, un aspetto assente nel modello di business di Netflix nel 2019. Secondo i partecipanti alla riunione di marzo, l’azienda prevede di realizzare circa 9 miliardi di dollari in vendite pubblicitarie entro il 2030. Anche se Netflix non ha fornito dati sui ricavi pubblicitari da quando ha lanciato il suo piano con pubblicità a novembre 2022, eMarketer stima che quest’anno l’azienda genererà oltre 2 miliardi di dollari di ricavi pubblicitari negli Stati Uniti.

Strategia e innovazione pubblicitaria

Per espandere il proprio business pubblicitario, Netflix prevede di incrementare il numero di abbonati al suo piano più economico, quello supportato da pubblicità. Tuttavia, l’azienda sta esplorando anche altre strategie per aumentare i ricavi pubblicitari nei prossimi cinque anni, inclusi nuovi formati pubblicitari e eventi dal vivo. La trasmissione di eventi in diretta costringe tutti gli spettatori, compresi quelli senza pubblicità, a vedere spot, aumentando così il potenziale di guadagno.

Inoltre, Netflix intende ottenere un controllo maggiore sui ricavi pubblicitari sfruttando tecnologie proprie. Attualmente, la piattaforma si affida a Microsoft per la tecnologia pubblicitaria, ma ha annunciato che lancerà a breve un nuovo sistema, chiamato Netflix Ads Suite, che include una piattaforma per la gestione delle vendite pubblicitarie. Tra le novità in arrivo ci sono anche formati pubblicitari innovativi, come la pubblicità in pausa, mantenendo però un limite a quattro minuti di pubblicità per ora di programmazione. Tuttavia, l’incertezza economica generata dalle fluttuazioni tariffarie dell’amministrazione di Donald Trump potrebbe influenzare negativamente il mercato pubblicitario nei prossimi anni.