Netflix introduce nuove opzioni di sottotitoli per un’esperienza di visione personalizzata

Netflix continua a innovare nel panorama dello streaming con l’introduzione di un’opzione di sottotitoli rivoluzionaria che si concentra esclusivamente sul dialogo parlato. Questa nuova funzionalità offre un’alternativa per tutti coloro che desiderano un’esperienza di visione più diretta, senza distrazioni dovute a descrizioni audio. Fino ad oggi, il servizio forniva sottotitoli per sordi e persone con difficoltà uditive, che includevano non solo il testo dei dialoghi, ma anche nomi dei parlanti e note sugli effetti sonori, come “[telefono che vibra]” o “[musica drammatica]”. La novità consiste nell’esclusione di queste informazioni supplementari.

Dettagli sulla nuova funzionalità

Attualmente disponibile in lingua inglese, questa modalità di sottotitoli può essere utilizzata solo con alcune delle nuove produzioni originali di Netflix, a partire dalla quinta stagione di “You”. Dorian Rosenburg, portavoce di Netflix, ha dichiarato a The Verge che l’azienda sta “esplorando attivamente modi per ampliare questa opzione ai titoli esistenti nel tempo”. Questo lascia presagire che ulteriori miglioramenti potrebbero arrivare nei prossimi mesi, rendendo accessibili questi sottotitoli anche per una selezione più ampia di contenuti già presenti sulla piattaforma.

L’importanza dei sottotitoli nella fruizione dei contenuti

Netflix ha evidenziato che “quasi la metà di tutte le ore di visione” negli Stati Uniti avviene con l’ausilio di sottotitoli o didascalie. Un sondaggio della CBS News dello scorso anno ha rivelato che il 50 percento degli spettatori americani utilizza i sottotitoli, testimoniando un interesse crescente per questa modalità di visione. Gli utenti adottano i sottotitoli per vari motivi, che spaziano dalla necessità di mantenere basso il volume del televisore a difficoltà nel seguire i dialoghi dei personaggi. Inoltre, secondo quanto riportato dal New York Times, molti spettatori riscontrano problemi di qualità audio durante lo streaming a causa della compressione del suono, spesso progettata per altoparlanti economici presenti nei televisori e negli smartphone.

Opzioni linguistiche ampliate

In concomitanza con l’implementazione di questa novità, Netflix ha anche recentemente aggiornato il suo sistema di sottotitoli, consentendo agli utenti di scegliere da un’ampia gamma di opzioni linguistiche per sottotitoli e doppiaggio. Questa decisione è parte di un impegno più ampio da parte della piattaforma per rendere l’esperienza di visione più inclusiva e accessibile a un pubblico globale.

Come attivare la nuova opzione di sottotitoli

Per accedere alla nuova opzione di sottotitoli che mostra solo il dialogo, gli utenti possono navigare nel selettore di lingua di Netflix mentre guardano un titolo supportato. Selezionando l’etichetta inglese, potranno scegliere la nuova impostazione e confrontarla con l’opzione esistente “English ”, che include dialoghi e indicazioni sonore. Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo in avanti nel migliorare l’esperienza di visione degli abbonati, mettendo a disposizione vari modi di fruizione dei contenuti in streaming.