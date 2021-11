Netflix Games, ufficiali i primi 5 giochi gratis su smartphone per gli abbonati

Netflix ha annunciato da tempo la sua intenzione di lanciarsi con decisione nel settore del gaming, proponendo un servizio come Netflix Games. Dopo averlo testato in alcuni mercati, la piattaforma ha annunciato nelle scorse ore che il suo intero catalogo di giochi è ora disponibile per tutti gli utenti Android che hanno sottoscritto un abbonamento Netflix.

Chiaramente, dato che si tratta di una fase iniziale, al momento non sono presenti molti giochi nella libreria di Netflix Games: tuttavia, la piattaforma ha già fatto sapere che nel prossimo futuro il catalogo verrà arricchito con nuovi titoli. Nel frattempo, gli appassionati di gaming che hanno un abbonamento Netflix possono già cimentarsi con cinque giochi per dispositivi mobili.

Si tratta di Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Card Blast e Teeter Up, tutti messi a disposizione senza il fastidio provocato dalle pubblicità o dagli acquisti in-app. Inoltre, ed è bene precisarlo, non sono previsti costi aggiuntivi: tutto ciò di cui si ha davvero bisogno è un abbonamento Netflix.

Gli abbonati a Netflix vedranno una sezione dedicata ai giochi sui loro dispositivi Android, da cui potranno selezionare qualsiasi gioco da scaricare. Questi giochi possono anche essere riprodotti su più dispositivi sullo stesso account. Alcuni di questi titoli potrebbero richiedere una connessione a Internet, ma con alcuni di questi si potrà giocare anche offline.

“Il nostro obiettivo è creare una libreria per tutti i gusti – fa sapere Netflix – che includa giochi casual leggeri ma anche esperienze immersive e profonde. Siamo appena all’inizio della nostra avventura nel gaming e non vediamo l’ora di scoprire insieme a voi che cosa ci riserverà il futuro”. La piattaforma continuerà a lavorare per fare in modo che Netflix Games possa essere disponibile in futuro anche su iOS e le altre piattaforme.

Fonte Phone Arena