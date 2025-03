Netflix e il futuro del gaming: la nuova strategia di Alain Tascan

Il settore videoludico di Netflix ha intrapreso un percorso di trasformazione dal suo avvio nel 2021. Sebbene l’azienda abbia esplorato diverse direzioni, sarà fondamentale capire quali passi seguirà d’ora in avanti. Con l’arrivo di Alain Tascan, ex vicepresidente di Epic Games, come nuovo presidente della divisione giochi, Netflix si prepara a ripensare le sue operazioni per stabilire una linea più chiara e definita nel gaming.

Una visione riorganizzata per i giochi

Nel suo nuovo ruolo, Tascan ha messo in chiaro l’intenzione di focalizzarsi su aree specifiche, piuttosto che disseminare gli sforzi in molteplici direzioni. Secondo il nuovo leader, è essenziale “trovare la propria voce” all’interno di un mercato così competitivo. Per raggiungere questo obiettivo, Netflix si concentrerà su giochi appartenenti a quattro categorie principali: giochi narrativi, come le esperienze interattive collegate ai reality show della piattaforma; giochi multiplayer da festa; titoli per bambini e, infine, le produzioni “mainstream,” destinate a raggiungere un vasto pubblico.

Un esempio di questa strategia è il recente titolo annunciato, Spirit Crossing, un MMO ambizioso che si distingue per un’estetica simile a quella di un film dello Studio Ghibli, unendo dunque il fascino di universi narrativi ben costruiti a una struttura di gioco che attira vari segmenti di pubblico.

Scalare e semplificare per crescere

Per rendere questa visione realtà, alcune aree del gaming di Netflix verranno riviste. L’azienda, infatti, ha già chiuso nel 2024 un suo studio interno dedicato alla creazione di titoli AAA, guidato da esperti provenienti da franchise celebri come Halo e God of War, prima ancora che un gioco venisse pubblicato. Tascan ha riconosciuto che, sebbene Netflix stia diventando un editore di giochi indie su mobile, questo aspetto dovrà essere ridotto per allinearsi con la nuova strategia complessiva. Saranno supportati solo i titoli indie che si integrano con le quattro categorie definite in precedenza.

La missione finale rimane quella di trasformare Netflix nella “Netflix dei giochi,” semplificando la ricerca e l’esperienza di gioco per gli utenti. Ciò implica non solo una varietà di titoli adatti all’attuale utenza e a futuri potenziali abbonati, ma anche l’esigenza di ridurre i passaggi necessari per accedere ai giochi.

Un futuro senza barriere nel gaming

Attualmente, l’accesso ai giochi sulla piattaforma richiede più passaggi rispetto alla semplice visione di un film o di una serie, e Tascan intende cambiare questa dinamica. L’obiettivo è rendere il gaming “istantaneo” e accessibile su qualsiasi dispositivo. Malgrado le sfide tecniche e le limitazioni imposte dagli store di applicazioni, l’intenzione è di abbattere le barriere esistenti. La visione a lungo termine di Tascan è quella di un servizio in grado di girare senza interruzioni su qualunque schermo, richiamando esperienze di gioco senza confini come quelle avute con Fortnite, che si è distinto grazie al cross-play.

L’evoluzione di Netflix nel gaming è attesa nei prossimi cinque anni, con l’auspicio che il miglioramento delle tecnologie di streaming e le aspettative del pubblico, ora abituato a esperienze fluide tra diversi dispositivi, possano favorire questo percorso. “Siamo davvero vicini,” afferma Tascan, sottolineando come tutti i fattori stiano convergendo verso un unico obiettivo.

I prossimi lanci di titoli TV

In attesa di un’espansione stimolante, Netflix sta preparando il lancio dei suoi primi giochi focalizzati sulla televisione entro la fine dell’anno. In questa fase, tutti i giochi disponibili sono destinati a dispositivi mobili, ma i nuovi titoli non ancora annunciati potranno essere giocati direttamente su smart TV, utilizzando uno smartphone come controller, eliminando così la necessità di joystick tradizionali.

Questa prospettiva offre un potenziale impatto che Tascan paragona all’evento del concerto di Travis Scott in Fortnite, un momento che ha marcato una svolta nella cultura pop, mostrando le capacità dirompenti dei videogiochi. L’intento è che i nuovi giochi possano generare esperienze altrettanto memorabili, segnando l’inizio di una nuova era nel gaming su Netflix.