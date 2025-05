Netflix: crescita straordinaria del piano pubblicitario, oltre 94 milioni di utenti raggiunti

Negli ultimi dodici mesi, Netflix ha registrato una crescita eccezionale del suo piano di abbonamento supportato da pubblicità. Durante un evento mirato agli inserzionisti, l’azienda ha annunciato che il prezzo di 7,99 dollari al mese ha raggiunto più di 94 milioni di spettatori a livello globale ogni mese, un notevole aumento rispetto ai 40 milioni del 2024 e ai 70 milioni riscontrati a novembre dello stesso anno. Questo segna un’evoluzione significativa per il popolare servizio di streaming, che continua a evolversi per soddisfare le esigenze dei propri abbonati.

Un aumento costante degli utenti

L’adoption del piano pubblicitario di Netflix ha visto un’espansione rapida fin dal suo lancio nel 2022. Questa crescita non solo è impressionante, ma riflette anche i cambiamenti nelle abitudini di visione del pubblico. A gennaio 2025, Netflix ha dichiarato di avere oltre 300 milioni di abbonati in tutto il mondo, sebbene l’azienda abbia smesso di fornire dati trimestrali sul numero di nuovi abbonati. Nonostante ciò, la cifra attualmente riportata dimostra un incremento significativo e indica il potenziale dell’offerta pubblicitaria nei prossimi anni.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Durante il suo intervento, l’amministratrice delegata della divisione pubblicitaria, Amy Reinhard, ha messo in evidenza l’engagement del pubblico su Netflix, sottolineando che gli abbonati del piano pubblicitario trascorrono in media 41 ore al mese a guardare contenuti sulla piattaforma. Questo reveal pone l’accento sull’importanza per gli inserzionisti di raggiungere un pubblico così attivo e coinvolto.

Nuove esperienze pubblicitarie in arrivo

Con un pubblico in crescita, Netflix sta attivamente pianificando di lanciare nuove modalità di pubblicità. Tra le novità, ci sono le pubblicità che appariranno durante le pause dei contenuti, una novità introdotta lo scorso anno, e le pubblicità interattive che eventualmente si inseriranno nei programmi in modo creativo. Queste nuove forme pubblicitarie sono parte integrante della strategia di Netflix per rafforzare la propria piattaforma pubblicitaria interna, già attiva negli Stati Uniti e recentemente lanciata anche in Canada.

Il piano è di estendere questa piattaforma a tutti i 12 paesi in cui sono disponibili i piani supportati da pubblicità entro giugno. Reinhard ha commentato che “le basi del nostro business pubblicitario sono state stabilite”, suggerendo che il ritmo di sviluppo sarà sempre più intenso. Con l’introduzione di formati pubblicitari innovativi, Netflix pare così intenzionata a consolidare il suo ruolo nel panorama della pubblicità digitale.

Verso il futuro della pubblicità

Mentre il settore della pubblicità in streaming continua a svilupparsi, Netflix si prepara a cavalcare l’onda dell’innovazione. Le trasformazioni nel modo in cui vengono presentate e gestite le pubblicità rappresentano un’opportunità notevole per l’azienda di differenziarsi dai suoi concorrenti. Gli abbonati non solo avranno accesso a un’ulteriore varietà di contenuti, ma anche a un coinvolgimento più profondo con i brand.

L’impatto di queste strategie sul futuro del servizio di streaming potrebbe essere notevole, non solo per l’azienda, ma anche per gli spettatori e gli inserzionisti. Con una base di utenti così ampia e in crescita costante, l’attenzione ora si sposta su come Netflix riuscirà a bilanciare l’esperienza dell’utente e le opportunità pubblicitarie, aprendo la strada a un mercato pubblicitario sempre più competitivo.