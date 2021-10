Nemmeno l’iPad Air avrà lo schermo OLED nel 2022 (forse nel 2023)

Già da qualche settimana sono spuntate online diverse voci che affermavano che il primo iPad dotato di display OLED non arriverà l’anno prossimo, contrariamente a quanto indicato da indiscrezioni precedenti. Nemmeno l’iPad Air avrà lo schermo OLED nel 2022, almeno stando a quanto affermato dall’analista di Apple, Ming-Chi Kuo.

Kuo aveva affermato lo scorso marzo che i dispositivi più economici come l’iPad Air e l’iPad entry-level avrebbero adottato la tecnologia OLED invece della tecnologia mini-LED che abbiamo invece visto sull’ultimo iPad Pro da 12,9 pollici (probabilmente anche per una questione di costi).

Tuttavia, lo scorso luglio Display Supply Chain Consultants (DSCC) ha riferito che il primo iPad OLED non sarebbe arrivato sul mercato prima del 2021. Kuo ora afferma che anche l’iPad Air rimarrà con i pannelli TFT-LCD nel 2022, sempre per problematiche relative ai costi. Al momento, l’analista non ha confermato il fatto che questi prodotti dovrebbero ottenere i display OLED nel 2023, sebbene la probabilità appaia davvero alta.

Pochi giorni fa, anche il sito sudcoreano The Elec ha riportato praticamente le stesse previsioni. Secondo il portale asiatico, infatti, Samsung non fornirà pannelli OLED per il modello da 10,86 pollici. Apple avrebbe chiesto una struttura a due stack perché in grado di garantire più luminosità e allungare la vita del pannello fino a quattro volte rispetto allo stack singolo, su cui invece sembra insistere Samsung.

Kuo ha anche affermato che l’iPad Pro da 11 pollici del prossimo anno sarà dotato di uno schermo mini-LED. Questo aspetto, assieme al chip M2, potrebbe rendere i prossimi iPad Pro i migliori tablet sul mercato. Molto probabilmente anche i prossimi MacBook Pro da 14 e 16 pollici utilizzeranno la tecnologia.

Fonte Phone Arena