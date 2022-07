Nel 2021 venduti 10 milioni di smartphone pieghevoli (e si attende Apple)

Gli appassionati di telefoni sono tutti in attesa che anche Apple compia finalmente il grande passo e rilasci sul mercato un iPhone pieghevole. Come noto, la concorrenza principale della Mela è già completamente immersa in questo mondo, a cominciare da Samsung, che sta per svelare una nuova serie di dispositivi pieghevoli per il terzo anno consecutivo: l’evento Unpacked è infatti in programma il 10 agosto prossimo.

Nel frattempo, stando a quanto affermato dal presidente della divisione mobile di Samsung, TM Roh, i foldable stanno già diventando mainstream.

In un post sul blog intitolato “Il momento principale per gli smartphone pieghevoli è arrivato”, Roh afferma che quasi 10 milioni di smartphone pieghevoli sono stati spediti in tutto il mondo nel 2021, una cifra superiore del 300% rispetto all’anno precedente. “Prevedo che questa crescita frenetica continuerà – afferma il presidente della divisione mobile di Samsung – Abbiamo ormai raggiunto il momento in cui questi dispositivi pieghevoli si stanno diffondendo e stanno rivendicando maggiore spazio nel mercato generale degli smartphone”.

Tuttavia, come osserva anche il sito The Verge, le cifre di Samsung potrebbero essere leggermente gonfiate: l’analista Ross Young ritiene che l’anno scorso siano stati spediti 7,9 milioni di pieghevoli, mentre IDC ritiene che il numero effettivo sia di circa 7,1 milioni. Ad ogni modo, se lo si confronta con i 272 milioni di smartphone che Samsung ha spedito nel 2021, anche la cifra fornita da Roh non sembra poi così impressionante.

Detto ciò, non si può non tenere conto del fatto che gli smartphone pieghevoli sono sempre più diffusi tra gli utenti. Secondo Young l’87,8% di tutti i telefoni pieghevoli spediti nel 2021 è di marca Samsung, mentre Huawei rappresentava solo il 9,3% delle spedizioni, mentre Xiaomi e Oppo hanno quote ancora più piccole.

Secondo IDC le spedizioni complessive dovrebbero raggiungere una cifra stimata di 27,6 milioni nel 2025 proprio grazie all’inserimento del colosso di Cupertino in questo mercato. E’ ormai acclarato che Apple sta lavorando sulla tecnologia dei display pieghevoli ormai da alcuni anni, depositando numerosi brevetti su questa tecnologia. L’analista ‌Ming-Chi Kuo‌ ha dichiarato lo scorso mese di aprile che Apple sta testando attivamente un display pieghevole, anche se crede che il primo foldable di Apple possa essere un ibrido ‌iPhone‌ e ‌iPad‌, o semplicemente un ‌iPad‌ pieghevole.

Young ha affermato all’inizio di quest’anno che l'”iPhone” pieghevole di Apple sarebbe stato ritardato fino al 2025. La notizia del ritardo sarebbe arrivata in seguito ai problemi avuto con le fonti della catena di approvvigionamento, suggerendo che Apple non ha fretta di entrare nel mercato dei pieghevoli. Fino ad allora, Samsung continuerà a fare del suo meglio per dominare ancora di più un mercato in crescita: il lancio di Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 il prossimo mese dovrebbe consentire all’azienda di Seul di proseguire su questa strada.

Fonte MacRumors