Navigare su Google Maps: il dramma della navigazione e l’alternativa Google Maps Go

Negli ultimi anni, Google ha sviluppato una versione semplificata del suo sistema operativo mobile, Android Go, destinata a smartphone di fascia bassa. Affiancata a questo progetto vi sono state versioni light delle sue app, tra cui Google Maps Go, progettata appositamente per dispositivi con risorse ridotte. Sebbene possa sembrare superfluo installare un’app così basilare su un telefono potente, ci sono motivi validi per considerarla come una risorsa utile da affiancare all’app principale.

L’impasse di Google Maps durante la navigazione

Utilizzare Google Maps negli ultimi tempi non è l’esperienza fluida che ci si aspetta, specialmente quando si avvia la modalità di navigazione. Le difficoltà emergono immediatamente: una volta attivata la navigazione, l’app sembra diventare praticamente inservibile. Che si stia guidando o camminando, l’unica funzione consentita è quella di aggiungere una fermata. Tutte le altre opzioni, come la ricerca di luoghi o la visualizzazione dei dettagli salvati, svaniscono.

Immaginate di trovarvi a camminare e di notare un ristorante accattivante lungo la strada. Non potete controllare direttamente la valutazione o le recensioni, né visualizzare il menu. Toccando il ristorante, l’app cerca automaticamente di inserirlo come fermata nella vostra navigazione, impedendovi di esplorare i dettagli. Questo richiede di fermare la navigazione, controllare il locale e poi tornare al percorso iniziale per riavviare la funzione. È un processo frustrante e macchinoso. Per di più, non è possibile eseguire ricerche dettagliate mentre la navigazione è attiva: solo ricerche superficiali in base ai luoghi lungo il percorso.

Varie modalità di navigazione e limitazioni di ricerca

Seppur con la funzione di navigazione pubblica, Google consente di toccare i luoghi circostanti per accedere ai dettagli senza interrompere il percorso, rimane un grande limite: non è possibile effettuare ricerche su nulla, nemmeno nei dintorni. Non è chiaro perché esista questa discrepanza, ma significa che, in qualsiasi modo si decida di spostarsi, l’app si rivela spesso praticamente inutile.

Utilizzando le indicazioni di camminata, è impossibile scoprire informazioni utili su un ristorante che si sta oltrepassando senza prima fermare la navigazione. La frustrazione cresce, soprattutto per chi, vivendo in una nuova città, fa affidamento su questa app per orientarsi e scoprire luoghi interessanti. La difficoltà nel cercare informazioni durante la navigazione attiva rende quest’app poco pratica e irritante.

Google Maps Go: un’alternativa leggera e utile

In questo contesto problematico, Google Maps Go emerge come una valida soluzione. Questo tipo di app, molto più leggera rispetto alla versione standard, occupa solo circa 2MB, richiede solo autorizzazioni sulla posizione, non invia notifiche, e funziona anche con connessioni lente. Include comunque tutte le informazioni di base di Google Maps, pur presentando una navigazione semplificata, priva di assistenza in tempo reale per i mezzi pubblici.

Per chi necessita di una risorsa secondaria quando la versione principale è in uso, Google Maps Go è estremamente vantaggiosa, evitando l’inconveniente di chiudere e riavviare la navigazione. Quando mi trovo in movimento e ho bisogno di cercare ristoranti o bar nelle vicinanze, apro semplicemente questa versione e la utilizzo per visualizzare dettagli.

Con Google Maps Go, posso esplorare informazioni come valutazioni, orari di apertura, fotografie e menu senza interrompere la navigazione all’interno dell’app principale. Pur mancando di filtri avanzati nella ricerca, la sua praticità supera di gran lunga le frustrazioni create dalla versione standard di Google Maps.

L’importanza di Google Maps Go nel quotidiano

La permanenza di Google Maps Go sull’Android è garanzia di utilità quotidiana, specialmente per chi vive in città nuove e desidera esplorare senza difficoltà. È essenziale sperare in futuri aggiornamenti per migliorare ulteriormente la principale app di Maps, ma fino a quel momento, Google Maps Go si ritaglia un ruolo fondamentale e indispensabile nell’arsenale di chi utilizza frequentemente Google Maps per i propri spostamenti. Non resta che augurarsi che Google continui a supportarla e a migliorarne le funzionalità, garantendo così un utilizzo fluido e soddisfacente a tutti gli utenti.