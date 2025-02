Nasce Helix: il nuovo robot della società Figure rivoluziona la gestione domestica

Il mondo della robotica domestica compie un grande passo avanti con l’introduzione di Helix, un innovativo modello VLA sviluppato dall’azienda specializzata Figure. Questa nuova tecnologia promette di trasformare il modo in cui interagiamo con i robot umanoidi nelle nostre abitazioni. Con appena 500 ore dedicate all’addestramento, Helix si distingue per la sua capacità di controllare in modo preciso la parte superiore del corpo di un robot, aprendo la strada a scenari futuri dove i robot possano diventare veri e propri assistenti domestici.

Innovazione che trasforma il contesto domestico

L’implementazione di robot domestici richiede una tecnologia che possa affrontare le complessità dell’ambiente casalingo, ben diverse da quelle di una fabbrica. La casa è un micromondo, ricco di oggetti variabili per forma, dimensione e colore, rendendo la programmazione di un robot altamente complessa. Per esempio, affinché un robot possa essere di reale utilità nel contesto domestico, deve essere capace di eseguire azioni intelligenti in risposta a situazioni mai incontrate prima. Secondo Figure, i metodi attuali di programmazione robotica non sono praticabili per l’uso quotidiano, poiché insegnare anche un singolo nuovo comportamento richiederebbe un lunghissimo lavoro di codifica e una quantità inarrivabile di test.

I risultati di questa sfida tecnologica potrebbero evolvere nel tempo in un acceso interesse per i robot come “maggiordomi digitali”, capaci di migliorare la qualità della vita in casa. Helix si erge a capofila di questa evoluzione, dotato di risorse straordinarie che potrebbero rendere i robot non solo più intelligenti ma anche più reattivi alle esigenze quotidiane degli utenti.

Helix e la sua proposta unica

Al cuore dell’innovazione di Helix vi è l’applicazione di un modello di linguaggio visivo, capace di apprendere da immagini e video e trasformare tali informazioni in movimenti robotici. Grazie a questo approccio, i movimenti precedentemente complessi da programmare possono ora essere eseguiti in modo immediato, semplicemente comunicando con il robot in un linguaggio naturale. Questo metodo semplifica enormemente la capacità di un robot di apprendere nuove azioni senza l’intervento di esperti in programmazione.

Helix rappresenta il primo modello VLA progettato sul principio “System 1-System 2”, permettendo al robot di controllare l'intera parte superiore del corpo con rapidità e grande abilità motoria. Questa tecnologia supera le limitazioni dei modelli di VLM, che soffrono spesso di movimenti lenti e poco precisi.

Verso un futuro con i maggiordomi digitali

Sebbene Helix sia attualmente in fase di sviluppo iniziale, Figure lo considera un chiaro passo avanti nell'evoluzione della robotica umanoide. Impresso in un contesto in cui la tecnologia avanza rapidamente, Helix sembra avvicinare la prospettiva di avere assistenti domestici tra le mura delle nostre case. La compagnia, solida rilievo nel settore della robotica, gode di una notevole fiducia da parte di leader tecnologici come NVIDIA e Intel, comprovata dai consistenti investimenti ricevuti.

Grazie a sviluppo e innovazione, Figure aspira a trasformare un'idea futuristica in realtà concreta, facilitando la diffusione di robot che non solo assistono ma si integrano nelle routine quotidiane delle famiglie. L'attesa è, quindi, per i prossimi passi verso un domani in cui avere un assistente domestico robotico possa diventare parte integrante della nostra vita.