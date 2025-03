MyFICO: Un servizio completo ma costoso per la protezione dell'identità e il monitoraggio del credito

La protezione della propria identità e il monitoraggio del credito sono diventati elementi fondamentali nell'era digitale odierna. MyFICO sta cercando di differenziarsi nel settore, offrendo non solo la sorveglianza del credito ma anche i punteggi FICO reali utilizzati dai dirigenti dei prestiti per valutare l'affidabilità creditizia degli utenti. Tuttavia, questo servizio si colloca tra i più costosi presenti sul mercato e presenta alcune lacune in termini di protezione dell'identità.

Dettagli sul servizio MyFICO

MyFICO è in collegamento diretto con Fair Isaac and Company, l’architetto dei punteggi di credito FICO. La struttura tariffaria è divisa in tre livelli: il piano Basic a $20 al mese, il piano Advanced a $30 e il piano Premier a $40. Nessuno di questi piani prevede un abbonamento annuale, e non esistono opzioni di pianificazione familiare. Ogni piano offre diversi livelli di monitoraggio delle valutazioni creditizie provenienti dalle tre principali agenzie degli Stati Uniti. Sfortunatamente, MyFICO non offre un'opzione per congelare il credito né molte delle funzionalità di protezione dell'identità che ci si aspetterebbe da un servizio del genere, come il monitoraggio dei cambiamenti di titolo o degli indirizzi.

Il piano Premier, che ha un costo di $40 al mese, consente di accedere ai punteggi e ai rapporti di tutti e tre i principali bureau, con report mensili. Anche se la copertura per furto d'identità è limitata, ogni piano include un'assicurazione fino a $1 milione per coprire eventuali perdite finanziarie. Un aspetto positivo è la valutazione A+ ricevuta dalla Better Business Bureau, che attesta una buona reputazione tra i clienti.

Monitoraggio del credito e punteggi disponibili

MyFICO si distingue per la capacità di fornire accesso a punteggi FICO reali, fondamentali per la concessione di prestiti. A differenza di altri servizi, MyFICO non propone punteggi VantageScore ma fornisce un'analisi dettagliata delle valutazioni che le banche utilizzano quotidianamente. Inclusi nel servizio ci sono vari punteggi, come il FICO 8, estremamente comune, e altre categorie specifiche per prestiti automobilistici e attività di finanziamento.

Il servizio prepara report mensili dettagliati, accessibili facilmente dagli utenti, che consentono una visione chiara della situazione creditizia. Tuttavia, essendo focalizzate principalmente sui punteggi, manca di funzionalità avanzate, come il monitoraggio degli investimenti o le azioni delle società di prestiti a pagamento. Nonostante i buoni punteggi e le simulazioni di credito disponibili, l'assenza di un'opzione di congelamento immediato del credito è una mancanza significativa.

Protezione dell'identità e copertura assicurativa

Ogni piano MyFICO include un'assicurazione per il furto d'identità che copre fino a $1 milione, utile per recuperare fondi persi e ripristinare la propria vita dopo un evento di furto d'identità. Questa polizza è sottoscritta dalla American Bankers Insurance Company of Florida e può essere utilizzata per coprire spese legate a investigatori privati, avvocati e consulenti.

A differenza di altri servizi di protezione dell’identità, MyFICO offre una copertura illimitata per perdite di reddito ed è in grado di rimborsare costi di viaggio e nuove documentazioni. Tuttavia, le funzioni di monitoraggio offerte non sono complete e mancano segnali di allerta per i cambiamenti di titolo o di registri tributari, oltre a non segnalare violazioni di dati.

Interfaccia utente e funzionalità

MyFICO si presenta con un'interfaccia web e un'app mobile che è risultata reattiva e organizzata durante l'accesso ai servizi. Gli utenti possono facilmente navigare e visualizzare le informazioni riguardo ai loro punteggi, avvisi e report, con un sistema di avvisi di dettagli specifici, anche via email.

Tuttavia, nonostante la buona facilità d’uso, il servizio non offre protezioni fondamentali come VPN o protezione antivirus, caratteristiche ormai indispensabili per la sicurezza online. La mancanza di estensioni browser e di protezione malware rappresenta una significativa mancanza rispetto ai concorrenti.

Modalità di cancellazione e supporto

La cancellazione dell'abbonamento a MyFICO può essere effettuata facilmente attraverso il sito web oppure contattando il servizio clienti. Tuttavia, il processo richiede diversi passaggi che, sebbene non siano complicati, possono risultare un po' macchinosi. La conferma della cancellazione arriva via email dopo un’attesa di un'ora.

In caso di problemi, il servizio clienti è disponibile nei giorni feriali e anche per situazioni di emergenza legate al furto d’identità, offrendo un supporto utile per gli utenti nei momenti critici.

MyFICO si posiziona come un'opzione seria per il monitoraggio del credito, anche se con costi elevati e funzioni limitate nel campo della protezione dell'identità. Gli utenti interessati a punteggi FICO e monitoraggio del credito dettagliato troveranno vantaggi nel servizio, ma potrebbero considerare alternative più complete per un supporto di identità.