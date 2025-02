MWC 2025: tutte le novità attese al Mobile World Congress di Barcellona

Ci stiamo avvicinando rapidamente al Mobile World Congress 2025, l'evento annuale che riunisce le più importanti aziende nel settore della tecnologia mobile. Questo congresso rappresenta un'opportunità imperdibile per scoprire le ultime novità, dai dispositivi più innovativi ai software all'avanguardia. I partecipanti potranno esplorare tutto ciò che riguarda la connessione con il mondo.

Quest'anno, la redazione di Android Central sarà presente per portare notizie fresche e report dettagliati sulle varie presentazioni e i lanci dei telefoni in arrivo. Segui il nostro aggiornamento su MWC 2025 per essere sempre informato sulle novità che verranno svelate.

Dove e quando si svolgerà il MWC?

Il Mobile World Congress si tiene ogni anno a Barcellona, in Spagna, presso il centro congressi Fira Barcelona Gran Via. La manifestazione è solitamente programmata verso la fine di febbraio; tuttavia, nel 2025, il MWC si svolgerà dal 3 al 6 marzo. Anche se molte presentazioni ufficiali avverranno durante l'evento, ci si aspetta che gli annunci principali inizino nei giorni precedenti al congresso.

È possibile acquistare i pass per partecipare all'evento sul sito ufficiale del MWC. Il prezzo per un pass per l'Exhibition parte da 989 euro.

Le aziende protagoniste dell'evento

Con una manifestazione di tali dimensioni, ci si può aspettare una vasta gamma di aziende pronte a catturare l'attenzione dei partecipanti. All'edizione del 2024, erano più di 2.700 gli espositori, a testimonianza della grandiosità dell'evento. Quest'anno, il MWC 2025 vedrà la partecipazione di start-up, oltre a grandi nomi già consolidati nel panorama tecnologico.

Ecco alcune delle aziende che ci si aspetta di incontrare, senza pretese di esaustività:

Google

Microsoft

TECNO

Honor

Nothing

Xiaomi

Samsung

RedMagic

Motorola

Qualcomm

MediaTek

Arm

Meta

TCL

OPPO

Vivo

ZTE

Huawei

Quali annunci ci aspettano?

Il MWC 2025 promette di riservare numerose sorprese, con diverse aziende pronte a svelare i loro progetti e prodotti. Non tutte le compagnie in fiera presenteranno innovazioni di grande rilevanza; alcune saranno presenti solo per mostrare i dispositivi recentemente lanciati. Vediamo insieme cosa con certezza verrà esibito da alcuni dei principali attori nel settore:

Google

Tradizionalmente, Google tende ad evitare grandi annunci durante il MWC, ma questo non vuol dire che la sua presenza passerà inosservata. Ci aspettiamo di vivere un'atmosfera Google all'interno del convegno, con possibilità per i partecipanti di sperimentare i suoi prodotti e software, oltre a piccoli aggiornamenti.

Honor

Honor ha di recente lanciato il Magic 7 Pro, conosciuto per il suo straordinario sistema fotografico. L'azienda ha cominciato a presentare il suo evento in programma per il 2 marzo alle 16:30 CET, dove presenterà il suo Alpha Plan, focalizzandosi sulle ultime innovazioni nel campo dell'intelligenza artificiale. Inoltre, Honor ha suggerito l'intenzione di migliorare la compatibilità cross-platform con iOS.

Motorola

Nell'edizione 2024, Motorola aveva sorprendentemente esposto alcuni concetti unici, fra cui il Motorola Rizr e il noto "telefono-orologio". Quest’anno non è chiaro cosa presenterà Motorola, ma ci aspettiamo qualche novità in merito al Large Action Model già mostrato al Lenovo World 2024.

Nothing

Nothing si è guadagnata molta attenzione di recente grazie al suo imminente lancio. La serie Nothing Phone 3a verrà svelata il 4 marzo alle 10:00 GMT. Abbiamo già visto un design intrigante e un sistema fotografico performance che include un sensore principale da 50 MP e obiettivo periscopico da 50 MP con zoom 3x.

Samsung

Anche Samsung ha sempre dell'attesa attorno a sé, anche se non dovrebbe far trapelare molte novità durante il MWC. L'anno scorso, Samsung Display presentò numerosi dispositivi concettuali, e quest'anno ci aspettiamo di vedere più esempi di innovazione, con particolare attenzione a uno sguardo anticipato sul Galaxy S25 Edge.

TCL

TCL ha già fatto parlare di sé al CES 2025, ovvero ha presentato il TCL 60 XE NXTPAPER 5G, che promette un'esperienza visiva più comoda. Allo stesso modo, TCL ha confermato che sarà presente al MWC 2025 e speriamo di ottenere più dettagli sui nuovi dispositivi.

TECNO

TECNO vuole emergere nel settore e ha programmato una presentazione per il MWC 2025, dove si concentrerà su nuove funzionalità di intelligenza artificiale, un nuovo smartphone della serie Camon e aggiornamenti sulla tecnologia Universal Tone per migliorare la qualità delle immagini.

Xiaomi

Xiaomi ha già rivelato in anteprima il design del suo Xiaomi 15 Ultra, un dispositivo dedicato alla fotografia. Inizierà la vendita in Cina il 27 febbraio, con disponibilità globale dal 2 marzo, quindi ci aspettiamo un gran numero di occhi puntati su di esso.

ZTE

ZTE aveva esposto il Nubia Flip 5G nel 2024, ed è attesa una nuova presentazione per il 3 marzo alle 13:00 CET, dove verranno anticipati prodotti correlati all'uso dell'AI nei dispositivi.

L'intelligenza artificiale al centro dell'attenzione

L'intelligenza artificiale sarà un tema ricorrente in quasi tutte le presentazioni al MWC 2025. Diverse aziende hanno già anticipato nuove funzionalità AI e MediaTek e Qualcomm hanno recently announced chips di fascia media capaci di supportare compiti di AI direttamente sui dispositivi, non limitandosi solo ai modelli di alta gamma.

Il MWC 2025 promette di essere un evento ricco di emozioni e innovazioni. Non è mai stata una grande manifestazione come questa, così densa di notizie e scoperte tecnologiche. L’attesa cresce e, con essa, le opportunità per vedere cosa ci riserva il futuro della tecnologia mobile.