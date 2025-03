MWC 2025: Tecno lancia diversi dispositivi innovativi e svela nuove tecnologie

Il Mobile World Congress 2025 ha aperto ufficialmente i battenti, portando con sé un'ondata di novità nel mondo della tecnologia mobile. Tra le aziende che si sono distinte, Tecno ha sicuramente fatto parlare di sé presentando una serie di dispositivi all'avanguardia. Nonostante alcuni dettagli tecnici siano ancora avvolti nel mistero, i primi annunci promettono prodotti interessanti da scoprire.

Presentazione della serie Camon 40

Tra le novità più attese, la serie di smartphone Camon 40 si è guadagnata il palcoscenico. Tecno ha rivelato che questi dispositivi saranno equipaggiati con chipset Mediatek, a testimonianza della volontà dell’azienda di fornire prestazioni elevate. La presentazione è stata caratterizzata da un teaser intrigante, mantenendo il pubblico in attesa di ulteriori dettagli sulle specifiche tecniche. Tra i punti salienti, i nuovi smartphone saranno dotati di intelligente funzionalità d’IA, attraverso la suite Tecno AI, che comprende strumenti come AI Image Creation, AI Call Assistant, AI Writing e l'assistente vocale Ella. Inoltre, sarà garantita la protezione da acqua e polvere, un must-have per i dispositivi moderni. La presentazione ufficiale dei dettagli completi avverrà domani, durante il secondo giorno del MWC a Barcellona, dove è prevista anche la rivelazione di un modello di punta, il Camon 40 Premier, equipaggiato con una fotocamera da 50 MP, precedentemente confermata.

I laptop Megabook e le indossabili del brand

Oltre ai nuovi smartphone, Tecno ha messo in mostra anche una gamma di laptop, tra cui i modelli Megabook S14, K15S e T14 Air. Il Megabook S14 si distingue per essere il più leggero laptop OLED da 14 pollici sul mercato, con un peso di soli 899 grammi e un pannello con risoluzione 2.8K, promettendo una visione di alta qualità. Il Megabook T14 Air, anch'esso molto leggero a 999 grammi, è realizzato con una resistente lega di magnesio, garantendo durabilità e portabilità. Infine, il Megabook K15S si caratterizza per una batteria da 70Wh con ricarica rapida a 65W, rendendolo un dispositivo ultrafine e completamente metallico, perfetto per chi cerca performance elevate e compattezza.

Ma non sono solo i laptop a impressionare, anche il nuovo smartwatch Watch GT1 si distingue per la sua capacità di monitoraggio della salute, risultando l'assistente ideale per chi tiene alla propria forma fisica. Gli auricolari True 2 TWS, d'altra parte, offrono una cancellazione del rumore fino a 45 dB e un'autonomia della batteria di ben 50 ore, rendendoli un’ottima scelta per chi desidera un suono di alta qualità senza interruzioni.

Nuove tecnologie e concetti futuristici

Tecno non si è limitata ai prodotti convenzionali, ma ha anche presentato concetti e tecnologie innovative. Tra questi, spicca UltraLink, un accessorio che consente comunicazioni vocali a lungo raggio fino a 10 km in spazi aperti, rendendo possibile la comunicazione anche in ambienti difficili. Inoltre, la nuova tecnologia foto cromatica permette di cambiare il colore della superficie dello smartphone sotto la luce solare, un dettaglio che potrebbe influenzare non solo l'estetica del dispositivo, ma anche la fruibilità in diverse condizioni di luce.

Da sottolineare anche il Phantom V Fold2 5G, che ha fatto il suo debutto con una versione dotata di comunicazione satellitare globale, diventando il primo smartphone pieghevole ad integrare questa funzionalità. Il concept del Phantom Ultimate 2 tri-fold presenta uno schermo da 10 pollici e uno spessore complessivo di 11 mm, mentre il recentemente svelato Spark Slim si aggiunge alla linea con un corpo sorprendentemente sottile di appena 5.75 mm. Tecno dimostra, con queste presentazioni, di essere pronta a sfidare le convenzioni del mercato e a spingere i limiti dell'innovazione tecnologica.